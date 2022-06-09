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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /703277/رئيس-الصناعات-المعدنية-شركة-الكوك-تخسر-وتسبب-5-من-تلوث-القاهرة-فيديو

كشف المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن أسباب تصفية المؤسسات الصناعية الخاسرة خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم شركة "الكوك" قائلا إن هناك مادة في قانون 203، وتحديدا رقم 38 تنص على أنه في حالة خسارة رأس المال يُنظر في أمر الشركة، وإذا استمر خسارتها لثلاث أعوام متتالية يمكن تصفيتها في ذلك الحين.

شركة الكوك وصلت خسارتها 159 مليون جنيهاً

وأضاف "السعداوي"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن شركة "الكوك" كانت تخسر بشكل كبير، ووصلت الخسائر نحو 159 مليون جنيه، لافتا إلى أن تلك الشركة قد قدمت قائمة تفيد أنها حققت أرباح بقيمة 51 مليون جنيه وهذا غير صحيح وعند النظر لأوراقها وُجد أنها خسرة 31 مليون جنيه، "القائمة التي قدمتها لم تعبر عن الوضع الحقيقي للشركة".

رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية: شركة “الكوك” لا تحقق أي أرباح وتسبب تلوث بيئي

وتابع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن كافة المنتجات الخاصة بشركة "الكوك" لا تحقق أي ربح، كما أن الفحم الحجري الذي يتم استخدامه داخل الشركة ويعد هو اساس صناعة الكوك لا يتوفر في المنطقة العربية، موضحا أن الشركة كانت مهمتها استراد الفحم الحجري وإعادة تدويره.

وأردف أن الحالة البيئية للشركة أيضا متردية بشكل كبير، فوفقا لما أعلنته وزارة البيئة فإن تلك الشركة تؤثر على تلوث القاهرة بنسبة 5%.