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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /703271/بكري-السيسي-لم-يترشح-لانتخابات-الرئاسة-إلا-بعد-ضغط-الشعب-المصري-فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري ، أن مصر اليوم تنعم بالأمن والاستقرار بسبب ما حققته القيادة السياسية من إنجازات مختلفة على مدار السنوات الماضية، "أي حد يسأل نفسه دلوقتي مصر كانت فين ودلوقتي فين، شوف كان عندنا تحديات قد إيه".

مخطط لتفكيك الجيش المصرى

وتابع موقع دوت الخليج، حديث "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي حينما تحدث في الذكرى الأربعين لانتصار اكتوبر، وأكد أن هناك مخطط لتفكيك الجيش المصري وهناك مؤامرات على الدولة المصرية، وسيتم العمل على محاربة كل ذلك، "قال مصر قد الدنيا وهتبقى أد الدنيا".

وتابع أن هذا الشعار أطلقه الرئيس السيسي قال إن لم يتحقق في في هذا الوقت سيتحقق في حياة الأجيال القادمة، موضحا أن الشعب المصري هو من طالب الرئيس السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية، وهو لم يتأخر على شعبه.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان حذرا من تحول الخلاف في مصر من خلاف سياسي إلى خلاف ديني، وشدد على أن مصر بها مشاكل اقتصادية عديدة، وأشرك الشعب في هذه المشاكل والتحديات من أجل العمل على حلها، وكل ذلك قبل أن يخوض أي انتخابات رئاسية.

مصطفى بكري: المصريين يعلمون أن لديهم قائد وطني قادر على حماية مصر

وأوضح "بكري" أن السيسي لم يترشح لانتخابات الرئاسة إلا بعد ضغط كبير وطلب جماهيري من الشعب المصري، "كان عارف أنه داخل على تحدي كبير يكاد يكون ميدان قتال، مصر عندها تحديات كتير جدا، ولكن عندنا بلد قوي".

وأكد أن المصريين يعلمون أن لديهم قائد وطني نجح في حماية الوطن السنوات الماضية، وسيواصل مهامه في السنوات القادمة، ولن يفرط في أي شيء من زراعة أو صناعة أو غيرهم.