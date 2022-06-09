محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزى من رابطة المحترفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:29 مساءً - توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021/2022، باختيار رابطة لاعبي البريميرليج، وذلك خلال حفل الرابطة الذى أقيم في العاصمة لندن، مساء اليوم، الخميس.

محمد صلاح

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كشفت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بلقب لاعب العام في البريميرليج وضمت 6 لاعبين منهم 3 من ليفربول ولاعب واحد فقط من كل من: مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وجاءت قائمة اللاعبين المختارين على النحو التالي:

- البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي (30 سنة).

- الإنجليزي هاري كين – توتنهام (28 سنة).

- المصري محمد صلاح – ليفربول (29 سنة).

- السنغالي ساديو ماني – ليفربول (30 سنة).

- البرتغالي كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد (37 سنة).

- الهولندي فيرجيل فان دايك – ليفربول (30 سنة).

وكان محمد صلاح قد فاز بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين فى 30 مايو الماضى، بتصويت الجماهير متوفقاً على كيفين دي بروين.