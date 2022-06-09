لمدة 6 ساعات .. قطع المياه عن 6 مناطق فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحى، مما يضطرها لقطع خدمة مياه الشرب لمده 6 ساعات بدءًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 11 يونيو 2022.





وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى :" المنيب، القصبجى، أرض البحر، الكونيسة، جسر الكونيسة، ترعة الزمر" بحى جنوب الجيزة. ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالإلتزام بالمدة المعلنة وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور إنتهاء الأعمال. كما تسيير الشركة سيارات محملة بمياه الشرب لسد إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ 125.

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