رسامة كاهن جديد لخدمة الكاثوليك فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - أقامت إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، طقوس السيامة الكهنوتية للشماس جرجس ناروز، باسم الأب جرجس، وذلك بوضع يد صاحبى النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفى للإيبارشية.





شارك صاحبا النيافة فى الاحتفال الأب بيشوى رسمى، عميد الكلية الإكلريكية بالمعادى، وشمامسة الكلية، بالإضافة إلى عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، والرهبان والراهبات.

وألقى الأنبا توما كلمة العظة متخذا كلمات القديس يوحنا ذهبى الفم: "إن نعمة الكهنوت وإن كانت فى الحقيقة تعطى على الأرض، ولكنها تعد بين الرتب السماوية؛ لأن التكريس يتم بواسطة الروح القدس الذى أسس هذه الدعوة، لذلك ينبغى على الكاهن الذى يقدس أن يكون طاهرا، كما لو كان واقفا فى السموات.

وأضاف نيافته: يجب على الكاهن أن يحمل سمات المسيح، ويكون شاهدا لمحبة المسيح ووكيل أسراره، وحامل رسالة الفرح للجميع، متمثلا به فيبدع فى عمله الرسولى. وإذا كان هذا العمل خالية من المحبة فيصبح هذا العمل لا معنى له، مؤكدا على اهمية أن يحمل الكاهن المحبة لشعبه بمقدار حبه ليسوع.

وتابع الأب المطران، قائلا: فمسئولية الكهنوت ليست بسيطة، ولكنها تحتاج دائما إلى السهر والصلاة الحارة من القلب، بالإضافة إلى التخلى عن الذات، والجهاد اليومى، حتى نكون أنقياء وطاهرين لتقديس النفوس.

أقيم الاحتفال بكنيسة مار مرقس الرسول، مسقط رأس الأب جرجس ناروز، التابعة لمركز ساقلتة.