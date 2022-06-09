بروتوكول تعاون لإقامة مقر إقليمى للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وقع أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين محافظة الإسماعيلية والهيئة العامة للرعاية الصحية، لإقامة مقر إقليمى لها بالمحافظة، وذلك بحضور، المحافظ شريف فهمى بشارة، والدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.





وذكرت محافظة الإسماعيلية -فى بيان- أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار الاهتمام بصحة المواطن، من خلال تنفيذ المشروع القومى (التأمين الصحى الشامل)، وإدراج محافظة الإسماعيلية فى المرحلة الأولى منه.

وتلاقت إرادة الطرفين على الترخيص للهيئة العامة للرعاية الصحية بالانتفاع بمبنى "الصالون الأخضر" بمدينة الإسماعيلية، وتبلغ مساحته الإجمالية 1519 م2 تقريبا، والكائن فى مدينة الإسماعيلية ليكون المقر الإقليمى للهيئة، فى إطار حرص المحافظة على دعم جهود الدولة لتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق المنظومة، وذلك للإشراف على ضبط وتقديم الخدمات الصحية بالمحافظة أو بمحافظات إقليم القناة وفقا لما يقدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

من جانبه، أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود هيئة الرعاية الصحية، ودورها المتميز منذ انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، متمنيا لهم التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة، وتطبيق المنظومة بكافة محافظات الجمهورية.

وأعلن المحافظ -خلال توقيع بروتوكول التعاون- عن إنشاء مركز تأهيل وطب رياضى بالإسماعيلية بالقرب من مجمع الإسماعيلية الطبى، وذلك لخدمة مواطنى محافظات إقليم القناة وسيناء، بالإضافة للأندية الرياضية والرياضيين بالإقليم.

من جهته، وجه الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الشكر لمحافظ الإسماعيلية، لدعمه المستمر لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة منذ انطلاقها بالإسماعيلية، منوها بأن العمل فى إنشاء مركز التأهيل والطب الرياضى بالإسماعيلية، سيتم البدء فيه بشكل عاجل، وسيتم إنشاؤه وتجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة فى مجال التأهيل والطب الرياضى على مستوى العالم، لخدمة إقليم القناة وسيناء.