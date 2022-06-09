الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية للدبلوماسيين الأفارقة (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم معهد الدراسات الدبلوماسية دورة تدريبية لمدة أسبوع خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجارى فى مجال بناء القدرات وتنمية المهارات الدبلوماسية، وذلك لمجموعة من الدبلوماسيين الأفارقة من العاملين ببعثاتهم الدبلوماسية المعتمدة بالقاهرة.





وشارك فى الدورة، التى نظمها المعهد بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة فى الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية 31 دبلوماسيا يمثلون سفارات 20 دولة إفريقية، وهى أنجولا، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وكوت ديفوار، وغينيا، وغينيا الإستوائية، وكينيا، ومالاوى، ومالى، وموريتانيا، وموريشوس وموزمبيق، وناميبيا، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا.





وأقام المعهد حفلًا ختاميًا فى نهاية أعمال الدورة شارك فيه السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير مهند صالح لعجوزى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية المدير العام للصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية، والسفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية؛ كما حضر الحفل سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية التى شارك ممثلوها فى الدورة التدريبية.



وألقى السفير حمدى سند لوزا كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن إعتزاز وزارة الخارجية بتنظيم هذه الدورة، واستضافة المعهد لها بهدف مشاركة الدبلوماسيين الأفارقة الخبرات المصرية فى مجال بناء القدرات وتنمية المهارات الدبلوماسية، بجانب التعريف بأهم القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الأولوية بالنسبة للدول الإفريقية الشقيقة والقارة الإفريقية ككل.

كما أكد على التزام وزارة الخارجية بمواصلة تعاونها مع الدول الإفريقية ومدها بالخبرات والدعم والمشورة التى تطلبها، تأسيسا على علاقات الصداقة التاريخية التى تجمع مصر بها على الصعيد الثنائى وأيضا على المستوى القارى تحت مظلة الاتحاد الإفريقى.