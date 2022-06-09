المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يختتم أعماله برئاسة البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - وبدأت أعمال المجمع يوم السبت الماضى واستمرت على مدار الأسبوع وشهدت نشاطا مكثفا للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وشملت أعمال المجمع سيامة (تعيين) عشرة من الآباء الأساقفة الجدد، تلبية لاحتياج الإيبارشيات التى خلت كراسيها الأسقفية بوفاة أساقفتها وكذلك القطاعات الرعوية والأديرة سواء بمصر أو بلاد المهجر.

وانطلقت فعاليات جلسات اللجان الرئيسية للمجمع المقدس، يوم الاثنين الماضى بالمقر البابوى بالقاهرة، ولمدة ثلاثة أيام، حيث جرت مناقشة جدول أعمال كل لجنة والتى وضعها مقررو اللجان، وهذه اللجان هى: الرعاية والخدمة، الأسرة، العلاقات العامة، شؤون الإيبارشيات، الطقوس، الإيمان والتعليم والتشريع، العلاقات المسكونية، الإعلام والمعلومات، الرهبنة والأديرة، شؤون بلاد المهجر، اللجنة الدائمة، إلى جانب لجنة سكرتارية المجمع.

عقدت الجلسة العامة الختامية لأعضاء المجمع اليوم، بمركز لوجوس بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، برئاسة قداسة البابا ومشاركة 120 عضوا من أعضاء المجمع البالغ عددهم 137 عضوا. حيث بدأت الجلسة بكلمة البابا تواضروس التى حملت عنوان "جوانب المسؤولية الأسقفية" والتى بدأ البابا فى نشر الجزء الأول منها فى العدد الأخير من مجلة الكرازة.

وأقر المجمع مجموعة من القرارات المجمعية والتوصيات من لجانه الرئيسية وذلك بعد عرضها ومناقشاتها بشكل مستفيض خلال الجلسة العامة التى امتدت إلى أربعة ساعات، ومنها الاعتراف بقداسة كل من الراهب يسطس الأنطونى (من دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر)، والقمص بيشوى كامل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج، وأن تبادل رفات القديسين لا يتم إلا بوثيقة رسمية معتمدة من الأب المطران أو الأسقف، وبناء على طلب رسمى موقع من أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة، وبناءا على طلب رسمى موقع من أحد الآباء (مطران أو أسقف).

وقرر المجمع تشكيل مجلس التعليم الكنسى ومجلس الأكاديمية اللاهوتية القبطية وتقدم الأسماء المقترحة من حملة الدكتوراه والماجستير إلى سكرتارية المجمع.

وأوصى المجمع بتشجيع الشباب والشعب على الإهتمام بالعمل الوطنى للمشاركة فى ميلاد الجمهورية الجديدة ومساندة الدولة فى جهودها التنموية وخاصة المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وغيرها، وتشجيع الكنائس للاحتفال بيوم الأب والإشادة بدوره فى الأسرة وذلك فى 21 يونية من كل عام، وهو اليوم المحدد للاحتفال به فى مصر.

وقرر المجمع توحيد الاحتفال بالتراث القبطى فى كل الكنائس القبطية الأرثوذكسية فى عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، تحت اسم:‏ Global Coptic Day، وذلك فى الأول من يونيو كل عام، يتم من خلاله تقديم الكنيسة القبطية للعالم وخصوصا رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وعمل مسابقات عالمية فى التراث القبطى.

وقرر المجمع كذلك إطلاق شعار عام "أسرتى مقدسة " My Family is Holy تدور حوله فعاليات الكنيسة القبطية فى العالم بدءا من يونيو 2022 إلى يونيو 2023.

وحث البابا تواضروس الثانى، أعضاء المجمع المقدس على الاهتمام بمساعدة الأسر الفقيرة والمستورة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تجتاح العالم حاليا، وتشجيع المشروعات متناهية الصغر كأداة فعالة لمواجهة هذه الأزمة.

وأكد ضرورة اهتمام الإيبارشيات بموضوع الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية، من خلال حلول عملية.

ووافق أعضاء المجمع المقدس فى ختام الجلسة على اقتراح بالتجديد للسكرتارية العامة الحالية للمجمع المقدس، لمدة أخرى والبالغة 3 سنوات.