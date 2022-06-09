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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 08:52 مساءً - محمد السيد - /703278/مستنياكم-أنغام-تروج-لحفلها-المقبل-على-المسرح-المكشوف-بالمنارة-فيديو

روجت المطربة أنغام لحفلها القادم في مصر، والذي من المقرر أن تطلقه في يوم الجمعة الموافق 1 من شهر يوليو المقبل، وذلك على المسرح المكشوف بالمنارة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد حفل أنغام المقبل

وشاركت أنغام جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو يجمع صور لهاـ وعلقت عليه قائلة: “ مستنياكم يوم الجمعة ١ يوليو في المسرح المكشوف بالمنارة، التذاكر متاحة من خلال تيكيتس مارشيه”.

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها ومنها "حالة خاصة جدًا" و"دا اللي عندي"، و"حتة ناقصة" و"على فكرة" وعدد أخر من الأغنيات المحببة لدى جمهور أنغام.

آخر أعمال المطربة انغام

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال انغام الغنائية بعنوان "أنا مش ضعيفة" وتم طرحها في رمضان 2022 ضمن مسلسل "فاتن أمل حربى" الذي خاض بطولته الفنانة نيللي كريم والفنان شريف سلامة، اما عن أخر أغنية طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أغنيتها "هتشتاقوا"، وتنتمي أغنية "هتشتاقوا" للطابع الشعبي، وهي التجربة الأولى للفنانة أنغام مع هذا اللون من الغناء، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

وتقول كلمات أغنية هتشتاقوا لـ أنغام: “هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي ريحكوا، مفيش غيركوا اللي جرحنا وفرحناكوا وما فرحنا، وحقنا جاي مطرحنا وهتجونا بتشتاقوا، هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي فهموكوا، في صبرنا مين يستحمل، واجهنا وقولنا هنكمل وكل حبيب بيستعمل في وقت الرد أخلاقه، نسينكوا وناسيين اللي كان وياكوا وفاكرين اللي كان منكم، نسينكوا وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا، ولما تجونا هنقفل حساب مفتوح، وهنخلص قديم وجديد كمان منكم هتحتاروا، يبقوا قل مقدارهخسارة شوقنا كان غالي، عشان مانكونش ظالمينكوا هتيجوا تشوفوا ده بعينكوا ويبقى ربنا يعينكوا، ده كل فراق وله أسراره هتحتاروا تعيشوا الليل وأفكاره، وتسهروا زينا ليالي وهتحسوا اللي بيحسوا وعمركوا راح يضيع، هتشاتقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي هيريحكوا”.