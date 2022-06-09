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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 08:52 مساءً - محمد السيد - /703275/بعدما-دعمتهم-منصة-ديزني-هكذا-ساند-نجوم-الفن-المثليون-جنسيا-ومطالبات-باحترام-حقوقهم

أثار إعلان شركة ديزني لأفلام الكرتون والتي تخاطب بشكل كبير فئة الأطفال تقديم الشخصيات الكرتونية المثلية في أفلامها وأعمالها القادمة، على جميع منصتها، غضب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا خاصة في مصر والوطن العربي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير دعم نجوم الفن للمثلية الجنسية

وقابل الجمهور هذا النبأ بهجوم عنيف ومطالبات بالوقف عن مشاهدة وتحميل منصة ديزني، لكن الغريب على الجمهور أن عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والذين منهم من يتخذونهم مثل أعلى لهم، أعلنوا تضامنهم بشكل رسمي مع المثليون جنسيا، إليكم أبرزهم.

مايا دياب: “بحبهم وبقدرهم وبوجه التحية ليهم”

كانت الفنانة مايا دياب من أبرز النجوم الداعمين للمثلية الجنسية عندما خرجت بكل جراءة في تصريحات تليفزيونية واعترفت بأنها تكن لهم كل الإحترام، وهذا ليس بأمر غريب عليها فهي معروفة دائما بتصريحاتها المناقدة عما اعتاد عليه الوطن العربي، وقالت مايا دياب في تلك التصريحات: “وجود مثليين جنسيًا شيء طبيعي في الحياة، وفيه ناس بتستخبى وبتتكسف تكشف عن حقيقتها بسبب انتقادات المجتمع، أنا ميهمنيش ميول الشخص أو اتجاهه الجنسي، واللي يهمني أخلاقه وطريقة تعامله معي، والمجتمع بقى يرجع لورا ومش بيتقدم، وأنا يشرفني الغناء لكل الناس لأن الموسيقى للجميع، واليوم يوجد أكثر من 70% من البشر مثليين جنسيًا وبحبهم وبقدرهم وبوجه تحية لهم”.

كارول سماحة: المثلية الجنسية حق وليست جريمة

أيدت الفنانة كارول سماحة المثلية الجنسية من خلال منشور شاركته مع الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قالت فيه بشكل صريح وجريء أنها تؤيد قرار لقاضي اللبناني ربيع معلوف وتحترمه والذي قال فيه بأن المثلية الجنسية حق وليس جريمة.

اليسا: المثلية الجنسية واقع انساني لا يجب معارضته

وكانت المطربة اليسا التي يعشقها ملايين الوسط الفني، صدمت متابعيها في وقت سابق من خلال أسألتهم عن موقفها من المثلية الجنسية، لترد عليهم بأنها لا تعارض هذا الواقع الإنساني وتحترمه على عكس باقية زملاؤها.

منى العراقي: المثليون جنسيا لهم الحق في الحياة والحب بحرية دون اضطهاد

وثارت الإعلامية الجريئة منى العراقي، غضب عدد كبير من الجمهور بعدما نشرت على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لقوس قزح الذي يحمل ألوان علم المثليون جنسيا، وعلقت عليها: “"الحق في الحياة والحب بحرية دون اضطهاد بكامل الاحترام لهم وللغير".

أسر ياسين وأحمد مجدي يشاركون الجمهور علم المثلية الجنسية

وكان قد صدم الفنان أسر ياسين والفنان أحمد مجدي الجمهور عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، بصور لهم وعلى وجههم علم المثلية الجنسية، معربين بذلك عن دعمهم الكامل لهم ومبدين عدم اعتراضهم على وجودهم حولنا.