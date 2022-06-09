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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 08:52 مساءً - محمد السيد - /703274/نادر-يوسف-نسيم-الرئيس-السيسي-وضع-مصر-على-طريق-المستقبل-وتغلب-على-مشاكلها-المزمنة

قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن قيادة الرئيس السيسي لمصر طوال السنوات الثماني الماضية، أثبتت بلا أدنى شك وطنيته وإخلاصه للبلد وتفانيه في الدفاع عنه ووضعه على طريق المستقبل.

دوت الخليج

نادر يوسف نسيم: الرئيس السيسي وضع مصر على طريق المستقبل وتغلب على مشاكلها المزمنة

وأضاف نسيم في تصريحات له اليوم، بمناسبة الاحتفال بيوم تنصيب الرئيس السيسي في الحكم، إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تغلبت على مشاكلها المزمنة مع الإرهاب والتطرف، والذي استمر في البلاد ما يزيد عن 5 عقود، بعدما وجهت الدولة ضربات مميتة لبؤر الإرهاب وأوكاره وقياداته، كما تغلب على مشاكل مزمنة في الاقتصاد في مقدمتها التضخم وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

وأشار “وكيل دينية الشيوخ”، إلى أنه في خلال الـ 8 سنوات الماضية، استعادت مصر ريادتها في المنطقة وعززت علاقاتها مع مختلف الدول العربية والإقليمية، لافتا إلى أن السنوات الماضية بحق كانت انجازات تلو إنجازات، وكلها تحسب لحكم الرئيس السيسي وحكمته.

واختتم “النائب نادر نسيم”، بالتأكيد على أن رهان ملايين المصريين على انتخابهم الرئيس السيسي كان ولا يزال رهان ناجح على استقلال مصر وقوتها وسيادتها، وتطلعها للمستقبل بمشاريع عملاقة غير مسبوقة، تنهض بالبلاد وتعزز التنمية الشاملة في كل ربوعها.