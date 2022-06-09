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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 08:52 مساءً - محمد السيد - /703273/ذعر-بين-أهالي-الفيوم-بعد-العثور-على-هياكل-عظمية-لحمير-مسلوخة

سادت حالة من الذعر والقلق بين أهالي محافظة الفيوم بعد العثور على عدد كبير من هياكل الحمير ملقاه بالمنطقة الصحراوية قرب تلاقي طريقي أسيوط الغربيي والإقليمي.

دوت الخليج

وجاء ذلك مع موعد اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتخوف الأهالي من أن تكون لحوم هذه الحمير قد بيعت للجزارين بعد سلخ الحمير وتركها هياك عظمية، وذلك بعد أن غزت الحمير أسواق بيع اللحوم عن طريق تجار تجردوا من إنسانيتهم وباعوا ضمائرهم، ليحققوا مكاسم مالية على حساب صحة الأهالي.

مزرعة الحمير

وأثار الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جدل واسع بين أهالي محافظة الفيوم حول تكرار حادثة مزرعة الحمير التي حدثت منذ عدة سنوات بالمحافظة، حيث كان يتم ذبح الحمير وتشفية لحومها وبيعها للمواطنين على أنها لحوم عجول ماشية.

وتداول رواد مواقع التواصل صفحات الاجتماعي، فيديو يظهر وجود عدد كبير من هياكل الحمير ملقاة بالمنطقة الصحراوية قرب تلاقى طريقي أسيوط الغربي والإقليمي، مما أدى إلى ذعر بين أهالي محافظة الفيوم.

تشكيل لجنة للتفتيش على المطاعم والأسواق

وعلى الفور وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة من مسئولي مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين، وإدارة البيئة بالديوان العام للمحافظة، للتفتيش على المطاعم والأسواق لأخذ عينات من اللحوم وإرسالها الى المعامل المتخصصة، كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين.