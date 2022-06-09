انت الان تتابع تفاصيل خبر أثر في حياتي.. أحمد مجدي يكشف تفاصيل مشاركته في الآنسة فرح 5 حصرياً على موقعنا
القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 08:52 مساءً - محمد السيد - /703270/أثر-في-حياتي-أحمد-مجدي-يكشف-تفاصيل-مشاركته-في-الآنسة-فرح-5
كشف الفنان أحمد مجدي عن تفاصيل استعداد لشخصية “شادي” التي قدمها في مسلسل الأنسة فرح الجزء الخامس الذي عُرض خلال الأيام الماضية، مشير أنه عمل عليها لمة 3 سنوات.
دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل استعداد أحمد مجدي لدوره في الأنسة فرح الجزء 5
أحمد مجدي في الأنسر فرح 5
وكتب أحمد مجدي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، قائلًا: أول ما اتعرض عليا مسلسل الانسة فرح تفاءلت بسبب العناية والمجهود المبذول في تقديم ملف واضح ومتماسك للعمل.. ولما قعدت مع المنتجة سالي والي كنت متحمس جدًا وطلبت مني أزوّد وزني حوالي 10 كيلو.
أحمد مجدي: دور شادي أثر في حياتي
وأردف، قائلًا: التحضير لشخصية شادي والشغل عليها لمدة 3 سنين أثر في حياتي وفي حياة اللي حواليا بأشكال كتير.. كنت محتاج أعمل نقلة على المستوى الجسدي والنفسي، والدور ساعدني في ده.. متشكر جدًا للإنتاج الجدع المخلص والناس الشاطرة اللي عارفة شغلها واللي اتعلمت منها كتير.
ووجه أحمد مجدي امتنانه لـ أسماء أبو اليزيد، قائلًا: متشكر لأسماء أبو اليزيد الجميلة المحترمة اللي عشت معاها لحظات فنية وإنسانية سابت فيا الأثر اللي بامثل عشان ألاقيه.
وتابع: وشكرًا لرانيا ومريم وهبة وتامر وكيلاني وعارفة وكل اللي مثلوا في المسلسل.. اختيار الممثلين من أول لحظة لحد نهاية المسلسل، لو حتى هيعدي بس قدام الكاميرا، اتبذل فيه مجهود كبير من وائل فرج وطاقم الإخراج.. اللي أضاف ليا كتير وأصبحوا أصدقاء حقيقيين. وعمري ما أنسى حسن عتيق وإيمان من قسم الديكور والإكسسوار وكل الطاقم الجميل.. وعبد الرؤوف وديشا في التصوير والإضاءة وكل الشباب الجامد.. القائمة لا تنتهي! عمل أخد سنين وأتمنى نفضل نعمله على طول.
أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد
وردت أسماء أبو اليزيد على إشادة أحمد مجدي بها عبر حسابها بإنستجرام وكتبت: يا مجدي أنت من أجمل البني ادمين والفنانين اللي عرفتهم وطاقتك الحلوة خلت حاجات كتير تكون سلسة وجميلة وصادقة للأبد يا صديقي.
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