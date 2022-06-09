انت الان تتابع تفاصيل خبر أثر في حياتي.. أحمد مجدي يكشف تفاصيل مشاركته في الآنسة فرح 5 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 08:52 مساءً - محمد السيد - /703270/أثر-في-حياتي-أحمد-مجدي-يكشف-تفاصيل-مشاركته-في-الآنسة-فرح-5

كشف الفنان أحمد مجدي عن تفاصيل استعداد لشخصية “شادي” التي قدمها في مسلسل الأنسة فرح الجزء الخامس الذي عُرض خلال الأيام الماضية، مشير أنه عمل عليها لمة 3 سنوات.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل استعداد أحمد مجدي لدوره في الأنسة فرح الجزء 5

أحمد مجدي في الأنسر فرح 5

وكتب أحمد مجدي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، قائلًا: أول ما اتعرض عليا مسلسل الانسة فرح تفاءلت بسبب العناية والمجهود المبذول في تقديم ملف واضح ومتماسك للعمل.. ولما قعدت مع المنتجة سالي والي كنت متحمس جدًا وطلبت مني أزوّد وزني حوالي 10 كيلو.

أحمد مجدي: دور شادي أثر في حياتي

وأردف، قائلًا: التحضير لشخصية شادي والشغل عليها لمدة 3 سنين أثر في حياتي وفي حياة اللي حواليا بأشكال كتير.. كنت محتاج أعمل نقلة على المستوى الجسدي والنفسي، والدور ساعدني في ده.. متشكر جدًا للإنتاج الجدع المخلص والناس الشاطرة اللي عارفة شغلها واللي اتعلمت منها كتير.

ووجه أحمد مجدي امتنانه لـ أسماء أبو اليزيد، قائلًا: متشكر لأسماء أبو اليزيد الجميلة المحترمة اللي عشت معاها لحظات فنية وإنسانية سابت فيا الأثر اللي بامثل عشان ألاقيه.

وتابع: وشكرًا لرانيا ومريم وهبة وتامر وكيلاني وعارفة وكل اللي مثلوا في المسلسل.. اختيار الممثلين من أول لحظة لحد نهاية المسلسل، لو حتى هيعدي بس قدام الكاميرا، اتبذل فيه مجهود كبير من وائل فرج وطاقم الإخراج.. اللي أضاف ليا كتير وأصبحوا أصدقاء حقيقيين. وعمري ما أنسى حسن عتيق وإيمان من قسم الديكور والإكسسوار وكل الطاقم الجميل.. وعبد الرؤوف وديشا في التصوير والإضاءة وكل الشباب الجامد.. القائمة لا تنتهي! عمل أخد سنين وأتمنى نفضل نعمله على طول.

أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

وردت أسماء أبو اليزيد على إشادة أحمد مجدي بها عبر حسابها بإنستجرام وكتبت: يا مجدي أنت من أجمل البني ادمين والفنانين اللي عرفتهم وطاقتك الحلوة خلت حاجات كتير تكون سلسة وجميلة وصادقة للأبد يا صديقي.