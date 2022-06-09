مصر للطيران تنظم ندوة توعوية استعدادا لقمة المناخ  COP27

جدة - نرمين السيد - ترأس الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ندوة للتوعية البيئية استعدادا لقمة المناخ بحضور رؤساء مجالس إدارات وقطاعات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.





جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات الدولة المصرية وفى إطار التعريف بقمة المناخ "COP 27" والتى ستعقد بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وخلال الندوة استعرض أبو العينين آثار تغير المناخ والإجراءات الهامة التى تم ويتم اتخاذها بمصر للطيران لخفض الإنبعاثات والتكيف مع تأثيرات المناخ بالإضافة إلى أهمية خفض الانبعاثات لحوالى النصف بحلول عام 2030.

وأضاف أبو العينين أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ سيكون فرصة لمصر للطيران لتعزيز العلاقات مع بعض الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون معهم بما يتيح الفرصة لإبرام شراكات كونها الناقل الرسمى للمؤتمر

وأوضح أبو العينين أن مصر للطيران تستعد حاليا للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP 27 بصورة تليق بمكانة الشركة وريادتها إقليميا ودوليا والذى يأتى فى إطار اهتمام الناقل الوطنى بهذا الملف واتخاذ خطوات فعلية تسهم فى تحقيق أهداف كافة المنظمات الدولية المعنية بمجال تحسين البيئة والتنمية المستدامة، حيث شرفت مصرللطيران بكونها أول ناقل جوى فى أفريقيا تسير رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة وجهودها فى الحد من التلوث البيئى وتعزيز الوعى بالآثار الضارة المترتبة على استخدام المواد البلاستيكية.

كما قام الطيار كريم جميل، رئيس لجنة التحضير والإستعداد ل COP 27 بالشركة القابضة لمصر للطيران باستعراض إستراتيجية مصر للطيران التى تعتمد على محورين أساسيين لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف الخامس الخاص بالاستدامة البيئية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف.

كما تم عرض خطة التنمية المستدامة للشركة القابضة والشركات التابعة للاستعداد والتحضير لمؤتمر المناخ والتى تعتمد على أربع مراحل لترشيد استهلاك الكهرباء والماء والوقود وتحديد البصمة البيئية لجميع العمليات والأنشطة والبرامج التدريبية المتخصصة من الجهات المعتمدة والإجراءات التى تم إتباعها وأدت إلى خفض الانبعاثات وترشيد الوقود وفقا للإجراءات المتبعة عالميا من الاتحاد الدولى للنقل الجوى فى ترشيد الوقود خلال الرحلات وكذلك خفض البلاستيك أحادى الإستخدام على الرحلات المتجهة للإتحاد الأوروبى وخلال مؤتمر المناخ.