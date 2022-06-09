وزير النقل: البناء المخالف والمتعدى على الطريق ليس له أى تعويض

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد الوزير، ونائب محافظ كفرالشيخ عمرو البشبيشى، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من ازدواج طريق كفرالشيخ – دسوق بطول 10 كم حيث بلغت نسبة التنفيذ 95.67% ونسبة تنفيذ أعمال الكبارى والأنفاق 96.14 %، ويشمل الطريق 3 حارات و12 كوبرى علويا، و9 أنفاق بالإضافة إلى أعمال الحمايات.
ورافق الوزير فى الجولة، المهندسة عايدة ماضى السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلسى النواب والشورى أشرف عبد الونيس، وسعيد عمارة، وسيد شمس الدين، وفوزى الرفاعى، وحسن البحيرى.
كما تفقد الوزير والبشبيشى، الأعمال الجارية لتوسعة ورصف رافد الطريق الدولى بلطيم ـــ كفر الشيخ، وما يتم به من أعمال الصيانة والرصف، وتم الانتهاء من رصف جزء منه وجارى رصف تكملة الطريق.
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