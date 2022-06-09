جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب عدد من الهواتف المحمولة

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة جمرك مطار القاهرة الدولى مبنى 1 برئاسة أمل حسن نائب مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران الخطوط العربية استوقف أحمد سامى محمد رئيس قسم اللجنة الجمركية راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه. وبسؤاله عما إذا كان يحمل اشياء يستحق عليها الرسوم الجمركية اجاب بالنفى. وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالاشعة بمعرفة محمد سالم محمد مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالاشعة فأفاد بوجود أجسام متماثلة داخل حقائب الراكب. مدحت رجب مدير الحركة والمشرف على صالة الوصول فأيد الاشتباه، وقام بعرض الأمر على الاستاذة أمل حسن نائب مدير الإدارة فأيدت الاشتباه. وكلف مدحت رجب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، محمد سالم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 13 هاتف محمول ماركة آيفون و2 ساعة أبل سمارت مخبأة بين طيات ملابسه داخل. قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 21 لسنة 2022 ضد الراكب. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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