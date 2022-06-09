محافظ جنوب سيناء يصدق على 11 قرار تصالح فى مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - صدق محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الخميس، على 11 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالى فى مدينة أبورديس" نموذج 10" ليبلغ إجمالى قرارات التصالح بالمدينة التى تم التصديق عليها حتى الآن 120 حالة تصالح.





وذكرت محافظة جنوب سيناء - فى بيان صحفى - أن القرار جاء بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك ووفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناء على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن. وأوضحت، أن المحافظ صدق أيضا على 3 عقود تقنين أوضاع بعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ليصبح عدد حالات تقنين الأوضاع المصدق عليها 40 عقدا.

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