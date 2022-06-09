جامعة قناة السويس الخامسة بين الجامعات المصرية فى تصنيف كيو إس البريطانى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور، حصول الجامعة على المرتبة الخامسة على مستوى الجامعات المصرية فى التصنيف البريطانى لمؤسسة كيو إس (QS)، وورودها ضمن أفضل 1400 جامعة عالميا فى التصنيف الأخير، لتتمكن الجامعة من الحفاظ على ظهورها العالمى فى التصنيف للعام الثانى على التوالى.





ووجه رئيس الجامعة، اليوم الخميس، الشكر لقطاع الدراسات العليا والبحوث بإشراف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة ماجدة هجرس، ولمسئولى وحدة تصنيف الجامعة؛ لما قدموه من جهد لرفع تصنيف الجامعة وظهورها عالميا.

بدورها، أوضحت الدكتورة ماجدة هجرس أن تصنيف "كيو إس" للجامعات هو من أهم التصنيفات للجامعات حول العالم، ويتم نشره عبر المؤسسة البريطانية كواكاريلى سيموندس، التى تصدر تقريرا تصنف فيه آلاف الجامعات حول العالم مرتبة حسب عدة معايير أكاديمية وعلمية.

من جانبها، أشارت القائمة بأعمال مدير مكتب التعاون الدولى ومدير وحدة التصنيف الدولى، الدكتورة سحر الشطورى، إلى أن تقييم الجامعات فى تصنيف "كيو إس" يوضع وفقا لمعايير رئيسية.

وقالت إن 40% من مجمل التقييم يخص السمعة الأكاديمية للجامعة، باستقصاء آراء الخبراء الأكاديميين، تليها السمعة المجتمعية (10%)، باستقصاء آراء أصحاب العمل فى مستوى الخريجين، وتمت الاستعانة بأصحاب المؤسسات التى يستقبلون فيها الخريجين الأعلى كفاءة وابتكارا وفعالية، والاستشهادات لكل عضو هيئة تدريس (20%)، التى تقيس جودة البحث المؤسسى لإجمالى الاستشهادات التى تلقتها جميع الأبحاث العلمية فى كافة التخصصات التى تنتجها الجامعة خلال فترة خمس سنوات (2016 – 2021).

وفى سياق متصل، أعلن رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور، أن كلية طب الأسنان بدأت الاختبارات الإلكترونية لأول مرة بوحدتها الجديدة بالكلية؛ حيث أدى 160 طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة الاختبارات الإلكترونية بمقرر باثولوجيا الفم، بسعة 120 جهاز حاسب آلى، مشيدا بالوحدة ومركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، تحت إشراف المدير التنفيذى للمركز الدكتورة غادة حداد، ونائب المدير التنفيذى للمركز الدكتورة دعاء حسنى.

وأوضحت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية، الدكتورة مروه شرعان، أنه تم تطبيق الاختبارات الإلكترونية فى 3 مقررات تعليمية بكل فرقة دراسية، بواقع 15 مقررا للفرق الدراسية الخمسة من إجمالى 33 مقررا.