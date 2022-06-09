جامعة جنوب الوادى تستقبل وفد هيئة أمديست

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجامعة وفد هيئة أمديست وضم وفد الهيئة كوينسى ديرمودى مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية ومحمد محمود أحمد منسق مشروع بأمديست.





وأكد نائب رئيس الجامعة، أن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين الجامعة وهيئة أمديست فى إنشاء مركز لخدمات ودعم الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التكافؤ فى فرص التعلم.

وتحدث نائب رئيس الجامعة عن الخدمات التى تقدمها الجامعة لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال مركز ذوى الاحتياجات الخاصة وتوجيهات الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الدعم لهم والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم فى مسيرتهم التعليمية كما تحدث عن الخدمات المتنوعة التى تقدمها القوافل الشاملة لجامعة جنوب الوادى والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم خدمات لذوى الاحتياجات الخاصة.

وتحدثت كوينسى ديرمودى مدير برنامج منح الجامعات الحكومية عن جهود امديست بالتعاون مع وزارة التعليم العالى فى انشاء مراكز لذوى الإعاقة فى عدة جامعات حيث تم إنشاء 5 مراكز كمرحلة اولى بجامعات القاهرة والاسكندرية والمنصورة وعين شمس وأسيوط بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وأكدت أن هذه المراكز يتم دعمها بالتكنولوجيا والتجهيزات المتاحة بهدف تلبية الاحتياجات الأكاديمية والمجتمعية للطلاب ذوى الإعاقة.

وأضافت الدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بأمديست أن الخدمات التى تقدمها مراكز ذوى الإعاقة تتم من خلال خطط عمل وبرامج وتتضمن انشطة متنوعة تستهدف الدمج وتطوير القدرات وتسعى الهيئة الى استدامة الخدمات المقدمة من خلال هذه المراكز

واستعرض الدكتور حسين أبو المجد مدير مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة الخدمات التى يقدمها المركز فى التدريب والتعليم والعلاج والتأهيل.

تضمنت زيارة وفد هيئة أمديست للجامعة جولة بالأماكن المقترحة لإقامة مركز لخدمات ودعم الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، كما تفقد الوفد القرية الأولمبية والملاعب المفتوحة والمسرح المكشوف ومعسكر الجوالة.

وسلم الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدروع التذكارية لأعضاء وفد هيئة أمديست.

شهد الجولة الدكتور خالد القاضى عميد كلية الإعلام والدكتور محمد عمارة وكيل كلية الإعلام والدكتور إبراهيم حسن المدرس بكلية الآداب.