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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703267/إبراهيم-فايق-يهاجم-لاعبي-منتخب-مصر-استرجلوا-شوية-عيب-علينا

شن الإعلامي إبراهيم فايق، هجوما حادا على لاعبي منتخب مصر بسبب التراخي خلال مباراة المنتخب أمام نظيره الإثيوبي ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كاس الأمم الفريقية، وهي المباراة الثانية تحت قيادة إيهاب جلال.

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وشهد الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي تأخر الفراعنة بهدفين دون رد، في واحد من المباريات التي ظهر فيها الفراعنة بأداء سيء جدا، وسط حالة من الانتقادات الشديدة لمستوى الفريق تحت قيادة المدير الفني الجديد إيهاب جلال.

إبراهيم فايق يهاجم لاعبي منتخب مصر: «استرجلوا شوية.. عيب علينا»

وغرد "فايق"، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، معلقا على أداء منتخب مصر قائلا: " استرجلوا.. عيب علينا والله العظيم إثيوبيا تتصيت علينا.. ده احنا لو على كرسي بعجل لازم ننزل الشوط التاني ناكل الأخضر واليابس.. أو تفضلوا هناك أحسن لكم".

وقرر إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر بدء اللقاء بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: عمر مرموش – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى محمد.

وتشهد مباراة مصر وإثيوبيا، غياب النجم المصري محمد صلاح، قائد الفراعنة ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك لإصابته بشد خفيف، فضل الجهاز الفني إراحته وعدم المجازفة وإشراكه في تلك المباراة.

ويطمح إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر بأن يبدأ مشواره بالنجاح في الوصول إلى كأس الأمم الأفريقية في النسخة المقبلة من البطولة، ومن ثم العمل على الفوز بها، خاصة أن الفراعنة لم يحققوا تلك البطولة منذ 12 عاما، على الرغم من وصولنا إلى المباراة النهائية مرتين.