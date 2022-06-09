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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703266/اللواء-طارق-نصير-نجني-ثمار-8-سنوات-من-الإنجازات

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور 8 سنوات على تولية حكم البلاد .

دوت الخليج

اللواء طارق نصير: نجني ثمار 8 سنوات من الإنجازات

قال اللواء طارق نصير منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وهو حريص في الحفاظ على الامن القومي المصري رغم كل التحديات و المؤمرات التي واجهت الدولة المصرية إبان حكم جماعه الاخوان المسلمين الإرهابية حيث سعت هذة الجماعه بالتعاون مع اعوانها في الداخل والخارج على إسقاط مصر ولكن وقوف الشعب المصري خلف قواتة المسلحة الباسلة وشرطتة المدنية الوطنية ضد مخططات التقسيم والتخريب التي تعمل عليها القوى المتربصةبأمن واستقرار الوطن بعد نجاحها في تفكيك واضعاف دولة عربية كبيرة

وأضاف نصير ان القيادة السياسية تعي مفهوم الأمن القومي المصري وذلك طبقا لتطوير الاحتياجات والتهديدات ليشمل المفهوم الاقتصادي الذي ينعكس تأثيرة على كل آفاق المجتمع بما فيهاالنواحي العسكرية والمفهوم الاجتماعي الذي يتصل بالعدل والمساواة والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى المستوى السياسي و الدبلوماسي الذي يرتبط بالتفاعل الايجابي مع القوى والدول الأخرى على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تهدف جميعها إلي استقرار ورفاهية المجتمع وهكذا أصبح للأمن مفهوم أشمل من النواحي العسكرية ومع تطور التهديدات باشكالها المختلفة أصبح الأمن هو السياج الذي يحمي الوطن ضد التهديدات الخارجية والداخلية ويحقق لشعبها حياة افضل

وأكد وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ان القيادة السياسية استطاعت تحقيق نجاح ملموس في سياستها الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والأسلامية والإفريقية والدولية واستعادت مصر مكانتها ودورها المحوري لصالح شعبها والمنطقة والعالم الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر ومن اهمها تحقيق اهداف الأمن القومي المصري ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية

وأضاف أن مصر جنت ثمار سياستها الخارجية بقيادة الرئيس السيسي بعودة علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة ودول العالم الكبرى وانعكس ذلك بدعم مصر ومساندة مشروعها الوطني سياسيا واقتصاديآ وعسكريا