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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703265/جدو-عن-أداء-مصر-أمام-إثيوبيا-محظوظين-إن-خسرانين-2-بس

شن محمد ناجي جدو، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على لاعبي منتخب مصر بعد التأخر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الشوط الأول من المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

دوت الخليج وغرد محمد ناجي "جدو"، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، معلقا على أداء منتخب مصر قائلا: " احنا محظوظين اننا خسرانين ٢ بس لحد دلوقتي. والله عيب !!!". وانتهى الشوط الأول بهزيمة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد، وسط حالة من الذهول من الجماهير المصرية على الأداء السيء الذي يظهر به المنتخب المصري. تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وبدأ المنتخب المصري المباراة تحت قيادة إيهاب جلال بتشكيل يتكون من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل .خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة". خط الهجوم: عمر مرموش – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى محمد. وكان المنتخب المصري قد حقق فوزه الأول تحت قيادة إيهاب جلال على المنتخب الغيني في الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث فاز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

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