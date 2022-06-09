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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703264/شحاته-أبو-زيد-خلال-8-سنوات-توجيهات-الرئيس-السيسي-ساهمت-فى-زيادة-الاعتماد-على-الصناعة-الوطنية

أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة حظى على مدى السنوات ال8 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب، وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

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شحاته أبو زيد: خلال 8 سنوات توجيهات الرئيس السيسي ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية

وأضاف أبو زيد، في بيان له، أن هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية.

وأشار أبو زيد، إلى ارتفاع مؤشرات الصادرات لجميع القطاعات الصناعية، مؤكدًا أن قطاع التجارة الخارجية حظى بأهتمام كبير أيضًا من القيادة المصرية؛ حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنًا ملحوظًا خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.

واختتم أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية، كما أن دعم الرئيس المستمر لقطاع الصناعة عامل رئيسى فى جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار فى السوق المصري.