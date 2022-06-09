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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703263/شوط-للنسيان-أثيوبيا-تتقدم-بهدفيين-دون-رد-في-مرمى-الفراعنة-بالشوط-الأول

أنهي المنتخب الأثيوبي الشوط الأول بالتقدم بهدفيين نظيفيين في مرمى منتخبنا الوطني في المباراة التي تقام في ملاوي ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات بالإضافة لهدف ثالث ملغى بداعي التسلل في لقاء تزداد صعوبته على الفراعنة بعد التقدم الأثيوبي.

سجل شيملس بيكي المحترف بالدوري المصري الهدف الثاني في مرمى منتخبنا الوطني في إطار المباراة التي تقام بين الفريقين في دولة ملاوي بعد تعذر إقامة اللقاء في إثيوبيا ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

دوت الخليج

شوط للنسيان.. أثيوبيا تتقدم بهدفيين دون رد في مرمى الفراعنة بالشوط الأول

وكان سجل المنتخب الأثيوبي الهدف الأول بعد مرور جيد من أبو بكر ناصر من يمين الجزاء على محمود علاء ليرسل عرضية أرضية قابلها داوا هوتيسا بتسديدة داخل المرمى وسط مضايقات من عمر جابر لم تفلح حتى سكنت شباك أبو جبل.

يدخل منتخبنا الوطني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد في مباراته الرسمية الثانية بعد الفوز في اللقاء الأول أمام غينيا بهدف نظيف سجله اللاعب مصطفى محمد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية.

قائمة المنتخب الوطني

محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور محمد صلاح أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه عمر مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفي محمد محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازئ أحمد فتوح‎'‎، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة.