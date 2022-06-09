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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703260/الشيف-حسن-يهاجم-مروان-بابلو-عمل-ايه-عشان-يتعمله-تمثال

هاجم الشيف حسن مغني الراب مروان بابلو أثناء حلقة من حلقات برنامج أهلًا بالستات، وذلك بعد تداول الفيديو الخاص بعمل تمثال له خلال الأيام الماضية.

دوت الخليج يرصد لكم هجوم الشيف حسن على مروان بابلو

الشيف حسن ومروان بابلو

وظهر الشيف حسن في المقطع الذي تم تداوله لكلامه عن مروان بابلو، واستنكاره سبب عمل تمثال له، قائلًا: ليه هو عمل ايه عشان يتعمله تمثال؟

وجاءت ردود الفعل بين المؤيد والمعارض لكلام الشيف حسن، حيث قال تعليق: “عنده حق فعلا هو مغيرش العالم بمزيكته عشان يتعملوا تمثال و الناس تقدسه كده”، وتعليق قال: “و انت مالك متخليك في صنية البطاطس بتاعتك يعم”.

تعاون بين مروان بابلو وحسن الشافعي

وم الجدير بالذكر، أن أعلن مغني الراب الشهير مروان بابلو عن وجود تعاون جديد بينه وبين الملحن عزيز الشافعي في شهر مايو الماضي، وتداول رواد التواصل الإجتماعي الصورة التي جمعتهم بداخل إحدى الاستوديوهات، ومن المتوقع أن يحظى العمل الناتج عن تعاونهم جماهيرية واسعة.

وبعدما تداول رواد التواصل الإجتماعي، هذا الخبر، كانت التعليقات عليها كالتالي: السنادي هياخدها ليه يجماعة، وقال تعليق آخر: هيدس عمرو دياب، وتعليق يقول: هو دة هرم بقا.

خلاف مروان بابلو وموسكو

ذكر مغني الراب مروان بابلو في حفلته التي تمت خلال الفترة الماضية في الاسكندرية، مقطع من تراك مغني الراب موسكو “ماركة دولي” وعلى إثر ذلك خرج موسكو عن صمته ووجه رسالة لبابلو عبر انستجرام.

وقال بابلو خلال الحفل: كان فين الكاس قبل ماغني راب دلوقتي تغنوا للكاس والدروي، والذي اعتبره الجمهور “نكش” صرح من بابلو إلى موسكو، ورد موسكو على ذلك عن طريق خاصية ستوري، بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وقال موسكو لـ مروان بابلو: يا عم كاس، دوري، سوبر، انت مضايق نفسك ليه؟ فهمني ابلع ريقك يا صاحبي الله يسترها عليك، عشان مضايقكش بجد، بطل حزق وانا بحبك.

وطلب مروان بابلو من جمهور حفلته في الإسكندرية، الوقوف دقيقة حدادا على روح شهداء سيناء، الذين استشهدوا على يد جماعة إرهابية.