انت الان تتابع تفاصيل خبر وكيلة موسيماني لـ دوت الخليج: لا أعلم سبب الهجوم الدائم على زوجي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703258/وكيلة-موسيماني-لـ-تحيا-مصر-لا-أعلم-سبب-الهجوم-الدائم-على-زوجي

أعربت مويرا موسيماني، زوجة ووكيلة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تعجبها الشديد من الهجوم الدائم على زوجها في الإعلام المصري خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما مع الأخبار المتداولة حول إمكانية رحيل المدرب عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

زوجة موسيمانى لا اعلم سبب هجوم الأعلام

وقالت “مويرا”، خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إنها لا تعلم سبب الهجوم من الإعلام المصري على موسيمانى بالرغم من كل ما حققه، متابعة: “أنا من أسألكم عن سبب هذا الهجوم في مصر فقط”.

وتابع: “أتمنى أن يرد أحد على سؤالي فيما يتعلق بهذا الأمر، وخاصة الإعلامي أحمد شوبير”.

ورفضت وكيلة بيتسو موسيماني، الإدلاء بأي تصريحات حول مستقبل المدير الفني للنادي الأهلي الحالي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توتر الأحداث في الفترة الأخيرة.

وشهدت الايام القليلة الماضية، هجوما شديدا على المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني بسبب تصرفاته تجاه الفريق إلى جانب خسارته نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد.

وأدلى موسيماني بالأمس بتصريحات في الصحافة الأفريقية، انتقد فيها مجلس إدارة النادي الأهلي وبعض لاعبي الفريق، الأمر الذي زاد من حساسية الموقف، وسط مطالبات بإقالة المدير الفني بعد تلك التصريحات.

أحمد موسى يهاجم بيتسو موسيماني

وفي هذا السياق علق الإعلامي أحمد موسى على تصريحات بيتسو موسيماني قائلا إن هذا هو وقت الرحيل للمدير الفني خاصة بعد تلك التصريحات التي لا تتناسب مع قيم ومبادئ النادي الأهلي، متابعا: “كفاية موسيماني، عمرنا ما شوفنا حد بيعمل اللي هو بيعمله ده في الأهلي، من إمتى والأهلي بيمشي بالطريقة دي”.

وناشد “موسى”، خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب بإقالة المدير الفني وبداية البحث عن البديل في الوقت الحالي.