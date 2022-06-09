انت الان تتابع تفاصيل خبر بظهور شخصياته القديمة.. ويجز في إعلان جديد بالتعاون مع بيبسي «فيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703255/بظهور-شخصياته-القديمة-ويجز-في-إعلان-جديد-بالتعاون-مع-بيبسي-فيديو

ظهر ويجز في إعلان جديد بالتعاون مع شركة المشروبات الغازية “بيبسي” وكان من النوع المميز حيث ظهرت فيه جميع شخصيات ويجز منذ باديته في مجال الراب بالشعر الطويل إلى استايله الأخير الذي ظهر فيه بشعر قصير.

دوت الخليج يرصد لكم اعلان ويجز الجديد وذلك خلال السطور القادمة

إعلان ويجز الجديد

وتلقى الإعلان ردود فعل إيجابية من الجمهور، ووصفوه بالإبداع، نظرًا لما فيه من تغييرات مفاجئة بين استايلات زيجز منذ بدايته في عالم الراب وحتى آخر استايل له هذه الأيام.

وقد أثير جدل واسع خلال الأيام الماضية، على ويجز بسبب حالات التعجب من سعر حفله المقرر إقامته في لبنان يوم 16 يوليو ببيروت، احتفالًا بمرور حوالي 15 على على مؤسسة آفاق.

سعر حفل ويجز في لبنان

ووصلت سعر التذكرة إلى 20 ألف ليرة في لبنان، مما أثار دهشة كبيرة بين الجمهور المصري، ولكنه أمر طبيعي حيث أن سعر الليرة اللبناني يساوي 0.012 جنيه مصري، فالبالتي سعرها يكون 247.47 جنيهًا، وذلك لا يختلف كثيرًا عن سعر حفلات المطرب المقامة في مصر، ويضم الحفل بجانب ويجز، عدد من النجوم وهم: ضبور، الراس، دنيا وائل، والراس، دافنشي، صنور، کاتیب، والوايلي.

حفل ويجز من باريس

أثار مطرب الراب ويجز ضجة كبيرة وحصد إعجاب وإشادات واسعة بسبب ظهوره في حفله الأخير يوم الاحد الماضي من باريس،

حصد مطرب الراب ويجز إشادات واسعة وإعجاب وتقدير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره مرتديا العلم العلم الفلسطيني والكوفية الفلسطينية الشهيرة على المسرح.

وجاء ذلك كـ رسالة دعم واضحة منه للقضية الفلسطينية أثناء حفله أمس السبت في باريس، وظهر في تعليقات الجمهور والمتابعين بموقع التواصل الاجتماعي: “جميل انك تبقي مدرك حجم تأثيرك علي اللي بيسمعك وبيحبك”.

وأضاف: “وتستغل ده انك تقدم دعمك للقضيه سواء علي السوشيال ميديا او ارض الواقع بالطريقه اللي تقدر عليها حتي لو بسيطه .. ويجز من حفلته في باريس”.