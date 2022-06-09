انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد نجاح الحلقة الأولي.. مخرج مسلسل الثمانية: “خدنا سنة ونص في تنفيذه.. وأرهقتني مشاهد المطاردات” حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703254/بعد-نجاح-الحلقة-الأولي-مخرج-مسلسل-الثمانية-خدنا-سنة-ونص-في-تنفيذه-وأرهقتني-مشاهد-المطاردات

روى مخرج مسلسل الثمانية بطولة خالد الصاوي، عن تفاصيل تحضيرات المسلسل والصعوبات التي كانت عائق في طريقه خلال مداخلة هاتفية له في برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز، وذلك بعدما عرض الحلقة الأولى منه اليوم.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل تحضيرات مسلسل الثمانةي على لسان المخرج

مخرج مسلسل الثمانية

وقال المخرج: “اتخضيت أما قرأت الإسكريبت وقولت في صعوبة في تنفيذه ولكن معالي المستشار شجعني وحضرنا العمل في 7 شهور والتصوير أخد 10 يعني المسلسل قعد سنة ونص ما بين تحضير وتصوير”.

وعن الصعوبات التي واجهته في التحضيرات، قال: “السيناريو مختلف والرتم بيشجعك للأحداث اللي بعدها فمليان شغف، لقينا صعوبات بسبب كورونا والسافريات كانت صعبة والمطاردات مسلسل كان صعبة والعمل كان فيه ناس كتير دول العالم فالتوقيتات كانت مختلفة وكنا بنلاقي صعوبة في المقابلات بينا، وشركة الانتاج احترافية فكان فيه ثقة والمسلسل 11 حلقة بس”.

مخرج مسلسل الثمانية وتركى آل شيخ

وأشاد مخرج مسلسل الثمانية بتركي ال الشيخ، قائلًا: “الدعم منه كان من أول يوم ومستمر طول الوقت.. هو شخص عارف هو عايز اي ومنظم جدا وعنده بدائل لكل حاجة”.

مسلسل الثمانية الحلقة الأولى

وبدأ اليوم الخميس أولى حلقات مسلسل الثمانية الذي يخوض به المستشار تركي ال الشيخ تجربة التأليف لأول مرة، ويعرض على منصة شاهد الإلكترونية، ودار مسلسل الثمانية الحلقة الأولى حول شخصيات العمل، اذ رصد المسلسل أن الفنان اسر ياسين يعلب دور ضابط مباحث ، الذي يذهب برفقة والدته وتجسدها الفنانة “ حنان سليمان ”وشقيقته وتجسدها الفنانة الشابة “سارة عبد الرحمن” ، الى حفل عيد ميلاد رجل أعمال الكبير الذي يخوض بطولته الفنان “ خالد الصاوي ” .

وترصد الأحداث وقوع اسر ياسين في حبة ابنة رجل الأعمال الكبير “خالد الصاوي” اذ كان في مهمة في فرنسا وشقيقته كانت تدرس في الجامعة الفرنسية بجانب ابنة رجل الأعمال والتي تجسدها “ لارا أسكندر ” والتي يتعرف عليها ويعرف هناك بأن والدها هو المهرب الأساسي لشحنة الأسلحة التي يلاحقها.

وتنتهي الحلقة الأولى من مسلسل الثمانية، بحفل العيد ميلاد الذي يتحول الى عزاء بسبب طلاقات نارية يروح ضحيتها ابنة خالد الصاوي وحبيبة اسر ياسين، ولكن ينجو والدها ويعترف لـ أسر ياسين بأن من قتل ابته هم شركاءه في تجارة الأسلحة، فيرفض اسر ياسين التصريح بهذا للشرطة ويبدأ في البحث عن قاتل حبيبته للانتقام منهم بنفسه.