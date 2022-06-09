خارجية الشيوخ تناقش مقترح النائب محيي حافظ لإنشاء وكالة أدوية الكوميسا..الأسبوع المقبل

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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703252/خارجية-الشيوخ-تناقش-مقترح-النائب-محيي-حافظ-لإنشاء-وكالة-أدوية-الكوميساالأسبوع-المقبل

تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عفت السادات، اجتماعها الأسبوع المقبل، لمناقشة الاقتراحان برغبة المقدم من النائب محيي محمد حافظ، بشأن:-

دوت الخليج

«خارجية الشيوخ» تناقش اقتراح برغبة المقدم من النائب محيي حافظ لإنشاء وكالة أدوية الكوميسا..الأسبوع المقبل

الاول: إنشاء وكالة أدوية الكوميسا

الثاني: إنشاء الوكالة العربية للدواء(وعد)

كما تناقش اللجنة أخذ الرأي على تقرير الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن "الشباب الأفريقي ودوره في تعزيز التنمية بين الدول الأفريقية".

الشيوخ يناقش خطة التنمية للعامة المالى الجديد

ومن المقررأن تستكمل الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الإسبوع المقبل مناقشة خطة التنمية للعامة المالى الجديد، ونظر تعديلات الحكومة على مشروع قانون الرياضة.

كما يحيل المجلس يوم الأحد المقبل عدد من تقارير اللجان النوعية للاقتراحات المقدمة من الأعضاء حيث تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من نصيف حفناوى العفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة قها والنائب محمد صلاح البدري، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا.

وتضم أيضا تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا، بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتفرع من طريق سفاجا قنا والذي يصل إلى الأقصر، والنائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقي القرى بمصر في اعمال البناء.

ويحيل ايضا، تقرير لجنة الصحة و السكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تشكيل فرق تغذية اكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجه الحالات المرضية الحرجة او حتى حاجه المرضي المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والامراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين.