رئيس محلية النواب: ليس لدينا أجندات مع أحد وما يحكمنا فى عملنا هو الصالح العام..ومحافظ مطروح يستجيب لطلب نواب التنسيقية بتخصيص١٠ الاف متر لجمعية النادي الاجتماعي

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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703261/رئيس-محلية-النواب-ليس-لدينا-أجندات-مع-أحد-وما-يحكمنا-فى-عملنا-هو-الصالح-العامومحافظ-مطروح-يستجيب-لطلب-نواب-التنسيقية-بتخصيص١٠-الاف-متر-لجمعية-النادي-الاجتماعي

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور محافظ مرسي مطروح، أن اللجنة تعمل بمنهج يعلمه الجميع، قائلا: "ليس لدينا أجندات أو أهواء خاصة أو معارك شخصية مع أحد، وما يحكمنا فى عملنا هو الصالح العام".

دوت الخليج

تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم

وتابع السجينى، معلقا على ما تم تداوله أمس ببعض المواقع الصحفية بشأن توجيه اتهامات من جانب اللجنة للهيئة العامة للطرق والكبارى بشأن وجود شبهات فساد، قائلا: "هذه اللجنة لا يمكن أن تتحدث أو حتى تلمح مجرد تلميح حول شبهات فساد إدارى أو إهدار للمال العام دون أن يكون لديها كافة المستندات والوقائع التى تثبت ذلك".

وأوضح السجينى، أن اللجنة تستقى معلوماتها من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب والمحافظين والجهاز التنفيذى بالمحليات، وأخيرا المواطنين فى الشارع، لافتا إلى أنه يجب على اللجنة مراجعة تلك البيانات والمعلومات والتأكد من مدى صحتها، مضيفا: "ولدينا بدل الواقعة وقائع".

وفى نفس السياق ناقشت اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من نواب التنسيقية، احمد مقلد والنائب محمد اسماعيل والنائب عمرو يـونس، بش،ن قيام محافظة مطروح بإجراء بعض التجاوزات القانونية والادارية في حـق جمعيـةالاندية الاجتماعية والثقافية ( النادي الاجتماعي ) وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلـي رقـم 149 لسنة ٢٠١٩، فضـلا عن المناقضـة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات للجمعية باسترداد (الكافتيريا ) الخاصـة بالـنـادي والتـي تم سحبها مـن الجمعية نتيجة عرض غير امين على السيد اللواء محافظ مطروح الاسبق وتخصيصها دون وجه حق لمجلس مدينة مرسى مطروح واستمرار تعدى السكرتير العام على باقي الارض المخصصة للجمعية منذ اكثر من ٢٥ سنة واخفاء قرار التخصيص رقـم 1177 لسنة 1998، إضافة إلى قيام رئيس مدينة مرسى مطروح بأجراء الحجز الإداري على الجمعية.

واثني النائب محمد اسماعيل عضوٍ مجلس النواب عضوٍ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بدور لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب احمد السجيني بما تقوم به من دور لحل مشكلات المواطنين وطرح المشاكل الخاصه لكل المواطنين والعمل علي حلها .

واستعرض النائب محمد اسماعيل عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين طلب الاحاطه مهاجما بعد القيادات التنفيذيه بعدم نقل توصيات اجتماع لجنه الادارة المحليه الذي تم عقده سابقا في عذا الشان باستكمال مناقشه الطلب مع وقف تنفيذ اي اجراء ضد الجمعيه الا انه تم عكس ذلك وتم نزع ملكيه وسحب الارض من الحمعية مشيرا الي ان هذا يخالف توصيات اللحنه موضحا انه تم ارفاق ملفات ومرفقات ملكيه الجمعيه والتخصيص للجمعيه للجنه الادارة المحليه .

فيما قال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات انه بناء علي فحص اعمال الجمعيه من قبل الجهاز وجدنا ضروره عرض الامر بمذكرة وارجاع الارض الخاصه محل الازمه الي الجمعيه مشيرا الي ان المحافظة ليس لها الحق الان لان هناك قرار تخصيص ورخصه مزاوله نشاط لها .

ومن جانبه قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان الجمعيه قامت ببناء سور علي مساحه ١٠ الاف متر وقامت الجمعية المشار اليها بالاستيلاء علي ثلاث مواقع اخري خارج سور هم النادي سالف البيان دون وجة حق علي النحو الآتي : (۱)كافيتريا الشاطئ بمساحه قدرها ( ٢٥٥٠م٢) تقريباً : استغل النادى الاجتماعي الكافيتريـا بموجـب خـطـاب صـادر من المحافظة الى الشئون الاجتماعيـة بتـاريخ ۱۳ /۷ /۱۹۹۸ برقم صـادر ۱۱۷۷ (مرفق) بتخصيص المنطقة الساحلية امام النادي الاجتماعي للنادي على أن تقوم الشئون الاجتماعية بعمل التطوير والصيانة اللازمة ... ولم تتخذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الادارة المحلية بالتخصيص بالانتفاع بالمال العام وهو اختصاص اصيل للمجالس المحلية واستغلت الارض في تأجيرها والانتفاع بها وخرجت عن اطار المنفعة العامة بتصرفها دون سند من القانون واستمر هذا الوضع حتى عام ٢٠١٦ حيث قامت الشئون القانونية بعرض مذكرة بشان شكوى رئيس مجلس ادارة النادي للتضرر من ازالة التعديات على ارض كافيتريا الشاطيء.

ومنطقه ملاهي ومنطقه لاقامه المعارض وكلها تم صدور لها احكام قضائية نهائية من محكمه القضاء الاداري لصالح المحافظة .

فيما أعلن نواب تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين مقدمين طلب الاحاطه احترامهم لاحكام القضاء.

ومن جانبه اكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب علي تضامنه مع طلبات نواب التنسيقية ووعد بتقنين وضع الجمعيه وتخصيص كامل المساحه المقدرة ب١٠ الاف متر .