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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703268/فتح-باب-القبول-برياض-الأطفال-وأولى-ابتدائي-بالأزهر---شروط-وضوابط

بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، قبل قليل، تلقي طلبات التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، إلكترونيا، بالمعاهد بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة)، للعام الدراسي 2022\2023.

دوت الخليج فتح باب القبول برياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر - شروط وضوابط وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، التقدم لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي عبر الرابط التالي: https://azhar.gov.eg/tnsek/ وجاءت أبرز الشروط والضوابط كما يلي: - يجوز النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال في حدود (ستة أشهر)، والنزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي في حدود (ستة أشهر)، وذلك بخصوص المعاهد الأزهرية التي تتوافر بها هذه المرحلة، والتي لم تستوف كثافة الفصول بها، وذلك ممن توافرت في حقهم شروط القبول بهذه المرحلة وحتى اكتمال الكثافة بالمعاهد النموذجية، ويشترط توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التحويل من التعليم الأزهري إلى التعليم العام خلال مراحل الدراسة.

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