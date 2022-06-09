السكة الحديد: بدء تشغيل قطارات نوم وثالثة مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:26 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء تشغيل قطارات بخط "القاهرة - مرسى مطروح" ابتداءً من يوم السبت الموافق 18/6/2022 وحتى صدور تعليمات أخرى.

وجاءت بيانات القطارات الجديدة التي سيتم تشغيلها على النحو التالي:

أولا: يوم السبت الموافق 18/6/2022:

1- تشغيل قطار 773 / 772 على أن يقوم من القاهرة الساعة 23:35 ويصل مرسى مطروح الساعة 07:00 اليوم التالي ويستمر تشغيله يوميا بالتركيب التالي (4 عربات نوم - 1 عربة أولى مكيفة أسباني - 1 عربة بوفية ثانية مكيفة أسباني - 4 عربات ثانية مكيفة أسباني - 1 عربة قوى).

2- تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 05:50 ويصل مرسى مطروح الساعة 13:40 ويستمر تشغيله يوميا كالجدول المرفق بتركيب (1 عربة قوى - 5 عربات ثالثة مكيفة - 1 عربة وقاية).

ثانيا: يوم الأحد الموافق 19/6/2022:

1- تشغيل قطار 775 / 774 على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:00 ويصل القاهرة الساعة 05:15 اليوم التالي ويستمر تشغيله يوميا كالجدول المرفق بنفس تركيب قطار 773.

2- تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 16:25 ويصل القاهرة الساعة 23:40 ويستمر تشغيله يوميا كالجدول المرفق بنفس تركيب قطار 940.