التعليم : إتاحة سداد مصروفات المدارس من الأحد 3 يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:26 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 لطلاب الصفوف الاولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الاحد 3 يوليو 2022 .

ونبهت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية بسرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب سواء كان ( منتظم او عمال أو منازل ) للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 لجميع الصفوف الدراسية .

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن يتم تسجيل نتائج الامتحانات من خلال التطبيق الالكتروني المعد لهذا الغرض ، تمهيدا للإعتماد الإلكترونى لنتائج الإمتحانات ، وتحديث بيانات نقل الطلبة للصفوف الاعلى من خلال النظام الإلكتروني الخاص بذلك

وأضافت وزارة التربية والتعليم : يتم بدأ تسجيل النتائج من يوم الاحد الموافق 12 يونيو وحتى الخميس الموافق 30 يونيو 2022 ، مع التأكيد على قيام المدارس بالمراجعة والتدقيق لبيانات الطلاب عند تسجيل نتائج الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم تحديث بيانات الطلاب وفقا للعام الدراسى 2022 / 2023 حسب نتائج الامتحانات التى سيتم تسجيلها لهم عن طريق المدراس