«تموين قنا» يحرر 18 محضرا لعدم توريد القمح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - وأوضح السيد، فى بيان اليوم الخميس، أن اللجنة التى تضم مديرية التموين والجمعيات الزراعية ومباحث التموين والإدارات الزراعية والتعاون الزراعى حررت 6 محاضر لعدم توريد القمح بمركز قفط بواقع 42 أردبا، وحررت 11 محضرا بمركز نقادة بواقع 112 أردبا بغرامة قدرها 1770 جنيها لكل أردب غير مورد.
وأضاف أنه تمت مصادرة 300 كيلو جرام من القمح بمركز قوص، و201 كيلو جرام بمركز فرشوط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.
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