بوتين: سياسات الغرب الاقتصادية أدت إلى نقص الغذاء وزيادة الفقر

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن أخطاء الغرب فى السياسة الاقتصادية أدت إلى حدوث نقص فى الغذاء وزيادة الفقر، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة وناقلات الطاقة فى الغرب جاء نتيجة لهذه السياسات الخاطئة.





وقال بويتن، خلال اجتماع مع رواد الأعمال الشباب ومطورى الشركات الناشئة فى التكنولوجيا والابتكار اليوم الخميس، إنه "من المستحيل إحاطة روسيا بسياج، ولن نبنى مثل هذا السياج بأنفسنا"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسى سيكون مفتوحا وأن أخطاء الماضى لن تتكرر.

وأضاف: "من يحاول تقيد روسيا فهو يقوم بتقيد نفسه"، موضحا بالقول: "سنعيش بشكل أفضل خلال عشر سنوات، وهذا يجب أن يؤدى فى النهاية إلى تحسين نوعية الحياة.. يمكن تحقيق النجاح إذا اكتسبت الدولة كفاءات جديدة فى مختلف المجالات، بما فى ذلك الطب والأدوية ومعالجة البيانات الضخمة والتقنيات الكمية".

وفى السياق، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، جينادى جاتيلوف، إن بلاده تواصل اتصالاتها مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف جاتيلوف، فى تصريحات تلفزيونية، أن المحادثات جارية والاتصالات جارية الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه المشكلة، حيث عينت الهيئة الدولية منسقين للمشاركة فى الاتصالات مع الأطراف المعنية بأزمة الحبوب.

وتابع: "الأمم المتحدة تريد حل مشكلة الحبوب فى حزمة واحدة، أى تصدير الحبوب الأوكرانية، وفى نفس الوقت ضمان تصدير الحبوب الروسية"، موضحا أنه لا توجد أى عوائق أمام تصدير الحبوب من روسيا.

وأشار إلى أن بلاده قدمت مقترحات محددة لممثلى الأمم المتحدة حول كيفية القيام بذلك، وكميات الحبوب والأسمدة المستعدة موسكو لتصديرها، مؤكدا أن الجانب الروسى من خلال اتصالاته مع الأمم المتحدة وفى اتصالات أخرى يعرب عن موقفه البناء واستعداده للبدء بحل هذه المشكلة على الفور.