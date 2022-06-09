جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة التموين بالغربية المهندس محمد أبو هاشم، توريد نحو 167 ألف طن قمح، للشون والصوامع، منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الخميس، بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية وتحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.





وقال أبوهاشم، فى بيان صحفى، إن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجرا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من المحصول يبلغ نحو 246 ألف طن، مناشدا المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام فى ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توريد نحو 167 ألف طن قمح لشون وصوامع الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.