انت الان تتابع تفاصيل خبر رحيل ذكرى عن محمد الشقنقيري: "انكر زواجي وقال كنت برفه عن نفسي.. ومعيش حاجة تثبت انه اتجوزني" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703257/رحيل-ذكرى-عن-محمد-الشقنقيري-انكر-زواجي-وقال-كنت-برفه-عن-نفسي-ومعيش-حاجة-تثبت-انه-اتجوزني

أثارت الموديل المصرية الأردنية رحيل ذكرى الجدل في الأيام الماضية بعدما أعلنت بشكل مفاجئ انفصالها عن الفنان محمد الشقنقيري اذ أنهم لم يسبق وأعلنوا عن زواجهما.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات جديدة لـ رحيل ذكرى في كلام الناس

وروت رحيل ذكرى بداية زواجها من الشقنقيري وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة mbc : وأنا والشقنقيري اتجوزنا في شهر 4 لعام 2021، أعلنت وقتها على الفيسبوك لمدة يوم واحد بس وطلب مني اشيله عشان حد عرف زوجته “.

وتابعت رحيل ذكرى:والدتي كانت حابة انه يكون فيه اشهار ودا كان شرطها الأساسي وأنا مكنتش متجوزة في السر وزواجي كان رسمي وكان ينقصه فقط انه يتوثق، وأنا اللي رفضت انه يتوثق عشان خوفت طليقي ياخد ولادي مني”.

رحيل ذكرى: “زوجة محمد الشقنقيري اتصلت بيا وشتمتني”

واستكملت رحيل ذكرى حديثها، مؤكدة أنها لم تكن لتخرج عن صمتها لولا تصريحات زوجها التي أغضبتها، فقالت: زوجة محمد الشقنقيري اتصلت بيا وشتمتني رغم اني رفضت اصرح بجوازنا عشان أحافظ علي حياته معاها، لكن هو ضحى بيا بحجة انشغاله عن العمل”.

وأضاف: “اللي خلاني أطلع بالفيديو لأن كان وقته انه حصل بين محمد الشقنقيري وبين طليقي لقاء وأنكر الجواز قدامه وقال قدام طليقي ان دي عمري ما تجوزتها وأنا كنت برفهه على نفسي ومحدش يحاسبني، وورقة جوازنا معاه فمش معايا حاجة تثبت اني زوجته غير الشهود وأمي وصحابه، وناس كتير شاهده انهم شافوني معاه”.

واختتمت ذكرى حديثها: “محمد الشقنقيري قفل الأكونتات بتاعتي واتصل بوالدتي وقالها “هقفل عليها ماية ونور”.

محمد الشقنقيري يقاضي رحيل ذكرى

جدير بالذكر أنه أعلن محمد الشقنيري مقاضاته للموديل رحيل ذكرى بعدما كشفت عن سر طلاقهم، وذلك في منشور رسمي جاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “يا جماعة دي الصفحة الرسميه الوحيده لي و أي خبر متداول علي أي صفحه من صفحات التواصل الاجتماعي ليس له أي علاقة بي فأنا حتي الأن لم أصرح بأي شيء لأي جهه إلا للجهات الرسمية”.

وتابع حديثه: “اليوم أتخذت جميع الاجراءت القانونية و تقدمت لبلاغ النيابه العامه و أتخذت جميع الأجرآت القانونيه و الحكم للقضاء و شكراً”.