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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703256/اثيوبيا-تسجل-الهدف-الأول-في-مرمى-منتخبنا-الوطني

سجل مهاجم إثيوبيا الهدف الأول في مرمى منتخبنا الوطني في إطار المباراة التي تقام بين الفريقين في دولة ملاوي بعد تعذر إقامة اللقاء في إثيوبيا ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

اثيوبيا تسجل الهدف الأول في مرمى منتخبنا الوطني

يدخل منتخبنا الوطني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد في مباراته الرسمية الثانية بعد الفوز في اللقاء الأول أمام غينيا بهدف نظيف سجله اللاعب مصطفى محمد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.

وكان قد انتهى الشوط الاول من مباراة مصر وغينيا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة من المنتخب الوطني لكن دون أي فاعلية على مرمى الحارس الغيني.

قائمة المنتخب الوطني

محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور محمد صلاح أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه عمر مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفي محمد محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازئ أحمد فتوح‎'‎، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة.