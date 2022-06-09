«تشكيل فرق تغذية اكلينيكية بالمستشفيات وتشــجيع التعامل بالفواتير الضريبية»..اقتراحان لنواب التنسيقية على طاولة الشيوخ..الأسبوع المقبل

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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703251/تشكيل-فرق-تغذية-اكلينيكية-بالمستشفيات-وتشــجيع-التعامل-بالفواتير-الضريبيةاقتراحان-لنواب-التنسيقية-على-طاولة-الشيوخالأسبوع-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة 5 تقارير للجان النوعية، عن اقتراحات مقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تشكيل فرق تغذية اكلينيكية بالمستشفيات لمساعدة الحلات الحرجة الناتجة عن سوء التغذية، إضافة إلى تشــجيع التعامل بالفواتير الضريبية.

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تفعيل نظام حوافز لتشــجيع التعامل بالفواتير الضريبية

حيث يحيل المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، وكيل اللجنة الاقتصادية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن :

أ - تفعيل نظام حوافز لتشــجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون 67لســنة 2016، لما يمثله من احد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزامالطوعي لدي الممولين.

ب- صــدور الكتاب الدوري رقم 5لســنة 2021 من مصــلحة الضرائب المصرية بشــأن بعض الالتزمات البريدية المقررة قانونا على الجمعيات الأهلية الصـادر بشـأنها قانون تنظيم ممارسـة العمل الأهلي رقم 149لسنة 2019.

مقترح النائب محمد السباعي بتشكيل فرق تغذية اكلينيكية بالمستشفيات

وتشهد الجلسة أيضا، إحالة تقرير لجنة الصحة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تشكيل فرق تغذية اكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين واخصائيين التغذية العلاجية والتمكريض لتلبية حاجات الحالات المرضية الحرجة أو حتي حاجة المرضي المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والامراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين، للحكومة لاتخاذ اللازم بشانه.