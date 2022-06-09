انت الان تتابع تفاصيل خبر طرح البوستر الأول لـ فيلم "كيرة والجن".. تعرف على موعد عرضه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703250/طرح-البوستر-الأول-لـ-فيلم-كيرة-والجن-تعرف-على-موعد-عرضه

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم “كيرة والجن” الذي يخوض بطولته الفنان كريم عبد العزيز بالتعاون مع الفنان أحمد عز البوستر الأول للعمل، ترقبا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير البوستر الرسمي لـ فيلم “كيرة والجن”

ظهر خلال البوستر الرسمي لـ فيلم “كير والجن” كلا من أبطال العمل كريم عبد العزيز وأحمد عز في شخصية ظباط في فترة الإحتلال الإنجليزي، تبين ذلك من خلال ملابسهما التي كانت على البوستر.

ويعرض فيلم “كيرة والجن” بداية من 30 يونيو الجاري في دور العرض المصرية، ومن المقرر أن ينحقق نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه، اذ يخوض بطولته أقوى ثنائي في الوسط الفني.

فيلم كيرة والجن

جدير بالذكر أنه تدور أحداث فيل كيرة والجن أثناء ثورة 1919، ويعرض العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويستعرض قصص حقيقية لـ مجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 وحتى عام 1924.

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ويشارك في بطولة فيلم “كيرة والجن” كلا من أحمد عز وكريم عبد العزيز، وهم روبي، وهند صبري وأحمد مالك، وهدى المفتي، وعلي قاسم، محمد عبد العظيم، تامر نبيل، عارفة عبد الرسول، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحمد عز وكريم عبد العزيز في الاختيار

من ناحية أخرى، تعاون الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز في مسلسل الاختيار 2 و3، الذي رصد الفترة بداية من ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، وكواليس تلك الفترة، ويعد العمل في موسمه الثالث من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.