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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703249/الرئيس-التركي--رجب-أردوغان-يعلن-ترشحه-للأنتخابات-الرئاسية-المقبلة

أفادت وسائل أعلام تركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن ترشحه للأنتخابات الرئاسية القادمة والتي من المقرر أن يتم أنعقداها فى العام المقبل.

دوت الخليج

أردوغان يعلن ترشحه للرئاسة التركية

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه من جديد سيرشح نفسه فى الأنتخابات القادمة

وقال أردوغان خلال كلمة لها أمام داعميين له فى مدينة أزمير:" أنا مرشح التحالف الشعبي" وهو التحالف الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وستجري الانتخابات فى يونيو العام المقبل.

عملية عسكرية تركية فى سوريا

ومن الجدير بالذكر أن هذا التصريح يأتي تزامنا مع إعلان العملية العسكرية التركية التي سيتم تنفيذها فى شمالي سوريا ووفق ما نشر فى وسائل الأعلام التركية فأن من المتوقع أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الخميس، القوات التركية ببدأ العملية العسكرية فى شمال سوريا.

ويذكر أنه فى وقت سابق أعلن الرئيس التركي أردوغان أن بلاده ستشرع بأنشاء منطقة أمنة بعمق 30 كيلو مترعلى طول الحدود الجنوبية بسوريا وهو الأمر الذي حققته تركيا جزء منه عبر العمليات العسكرية التى شنتها فى شمال سوريا وكان أخرها عملية نبع السلام الذي تم تنفيذها فى أواخر عام 2019.

وكان أردوغان قد حدد المناطق التي تأتي على رأس اولويات العملية العسكرية التركية والتي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا وهي المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي والتي تري فيها أنقرة واجهة لحزب العمال الكردستاني، وكانت تركيا شنت منذ عام 2016 ثلاث عمليات عسكرية فى الشمال السوري وكانت تهدف العملية القضاء على المسلحين الأكراد وأبعاد سيطرتهم من عن المناطق القريبة من حدودها وهي عملية درع الفرات، وعملية غصن الزيتون، وعملية نبع السلام

وفي سياق متصل أفادت شبكة TRT التركية بأن أردوغان قد انتقل إلى موقع التدريبات فى أزمير وفي وقت سابق صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن العملية العسكرية التركية المرتقبة فى شمال سوريا هى تستهدف الجماعات الأرهابية.

ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تولي منصب الرئاسة في مارس عام 2003 وظل أوردغان فى الحكم لمدة 19 عام.