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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703248/ضبط-6-مصحات-لعلاج-الإدمان-تعمل-دون-ترخيص-بالجيزة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة، في حملة أمنية مكبرة في ضبط 6 مصحات لعلاج الإدمان غير مرخصة بالجيزة.

حملة مكبرة

فقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.

6 مصحات

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة كما تم ضبط 6 أشخاص، من المشرفين على تلك المراكز.

دون تراخيص

تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص - لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

ضبط المتهم بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام وأمن القاهرة، من ضبط عنصر إجرامي، تخصص نشاطه في الإتجار في الحشيش والترويج له عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، والتروبج لذلك بمنطقة مدينة نصر كمسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

متابعة المتهم

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش والترويج له عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متخذاً من منطقة مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – سلاح أبيض) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.