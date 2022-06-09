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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703247/بوتين-الهجمات-الإلكترونية-على-البنية-التحتية-الروسية-قد-تؤدي-لمواجهة-عسكرية-مباشرة-مع-الغرب

يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا أحد قادر على حصار روسيا، وإذا حاول أي شخص تقييد بلاده فهو لا يقيد إلا نفسه، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة نتيجة أخطاء من يحاولون تقييد روسيا.

دوت الخليج

وأضاف "بوتين"، خلال تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، أن الأشخاص الذين فرضوا قيودا على روسيا وارتكبوا هذه الأخطاء بأنفسهم، الآن يلومون روسيا على كل شيء نتيجة ذلك.

وتابع الرئيس الروسي أن التضخم ارتفع في العالم بسبب أخطاء الغرب، واتهامهم لروسيا بالمسؤولية يهدف إلى تغطية هذه الأخطاء.

وفي نفس السياق، أعلنت الخارجية الروسية أن الهجمات الإلكترونية على مرافق بنيتنا التحتية قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب.

روسيا: مستعدون لتأمين سفن أوكرانيا المصدرة للحبوب

وتشهد الفترة الماضية حالة من التوتر الواضح في العلاقات مع روسيا خاصة بعد الغزو الروسي على أوكرانيا، وما تبع هذا الغزو من عقوبات عديدة على روسيا، أدت إلى العديد من الخسائر للعالم كله، حيث أثرت تلك الحرب على العالم أجمع اقتصاديا.

السفن الاوكرانية

وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد أن بلاده مستعدة لحماية السفن الأوكرانية المصدرة للحبوب، من أجل العمل على حل الأزمة الغذائية التي تواجهها العالم خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر أوكرانيا واحدة من أبرز الدول المصدرة للحبوب في العالم كله، وتأثر الجميع بالغزو الروسي عليها، ومازال هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع أوكرانيا لإعادة تصديرها للحبوب من جديد.