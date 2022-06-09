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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703246/بمشاركة-النائب-عبدالوهاب-خليل-اجتماع-أمناء-المراكز-والاقسام-بحزب-مستقبل-وطن

شارك النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في اجتماع أمناء المراكز والاقسام بمحافظة الجيزة بحزب مستقبل وطن.

بمشاركة النائب عبدالوهاب خليل ...اجتماع أمناء المراكز والاقسام بحزب مستقبل وطن

تحيا مصر

جاء ذلك بحضور النائب عادل ناصر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، والنائب خالد تامر أمين مساعد بمحافظة الجيزة ، والنائب عمرو عكاشة، أمين مساعد بمحافظة الجيزة، والنائب نادر عبده أمين مساعد بمحافظة الجيزة ، والنائب خالد محمد عبده سالم أمين مساعد بمحافظة الجيزة، و النائب عمرو القطامي أمين شؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن محافظة الجيزة.

وأكد النائب عبدالوهاب خليل، أن الحزب يضع على أولوياته المبادرات والخدمات الجماهيرية الضرورية وذلك للمساهمة في رفع الأعباء عن المواطنين وحتى يكون الحزب جزء من الحل للكثير من الاحتياجات الضرورية والخدمات للمصريين، مشددا على أهمية دور الوحدات الحزبية وضرورة العمل على تنوع الفعاليات والأنشطة لتستهدف مختلف الفئات.

وشدد خليل ، على حرص حزب مستقبل وطن على عقد العديد من اللقاءات الدورية بين امناء المراكز والأقسام والمواطنين وذلك للتعرف على الازمات التي يعاني منها المواطن والعمل على إيجاد حلول لها من خلال وضع الخطط المستقبلية والتواصل مع الجهات التنفيذية. .

وكان النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أعلن استجابة الحكومة الفورية، بشأن الموافقة على تخصيص الأراضي الخاصة المطلوبة لكل من المدارس الآتية (الأستاذ الدكتور رشاد حسن خليل، على أفندي بقرية الخرمان، باسل أحمد منصور بقرية الحلف الغربي، الدكتور رشاد هليل بقرية منيل السلطان، بمركز ومدينة أطفيح بالجيزة.