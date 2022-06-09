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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703245/محافظ-الغربية-يعتمد-230-درجة-حد-أدنى-للقبول-بالثانوي-العام

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس الموافق 9 يونيو، تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوي (عام، وخاص، وخاص فندقي، والفني ) للعام الدراسي 2022/ 2023 ، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الشهادة الإعدادية للعام المنقضي 2021 /2022.

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وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 230 درجة، والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص 175درجة، والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي 150درجة ، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعيتها طبقا للجدول المرفق.

محافظ الغربية يعتمد الشهادة الإعدادية

واعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2022/2021، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 75.13% للإعدادية العامة.

وهنئ المحافظ، الطلاب الناجحين متنمياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها بتنظيم حفل تكريم لهم مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2022

وصرح وكيل الوزارة، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88749 طالب وطالبة حضر منهم 88143 طالب وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح 75.13%، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان 4740 طالب وطالبة حضر منهم 4640 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 82.75% ، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم 97.3% وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 84%.