انت الان تتابع تفاصيل خبر الليلة..بريتني سبيرز تستعد لحفل زفافها على سام أصغري حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703244/الليلةبريتني-سبيرز-تستعد-لحفل-زفافها-على-سام-أصغري

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير احتفال بريتي سبيرز وسا أصغري بحفل زفافهم

ويقا حفل زفاف بريتني سبيرز وسام أصغري في لاس فيجاس بحضور 60 شخص فقط من أصدقائه المقرربين وبعض من عائلتهم وفي غياب والدتها ووالدها وشقيقتها.

جدير بالذكر أنه بريتني سيبرز لها طفلين من زوجها السابق كيفين فيدرلاين، وهما جايدين ذو الـ15 عامًا وشون ذو الـ16 عامًا، وقد أعلنت عن فقدانها لجنينها من سام أصغري في الشهر الماضي.

حالات الانفصال تصل للعالمية

من ناحية أخرى، شهدت الفترة الماضية انفصال عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر وفي العالم، وكان من بينهم انفصال الممثل الأمريكي الشهير مايكل بي جوردان عن حبييته النجمة العالمية لوري هارفي، اذ وقع هذا النبأ كالصاعقة على رواد مواقع التواصل الإجتماعي خاصة وأنه جاء بعد يوم من اعلان النجمة شاكيرا ولاعب فريق برشلونة الشهير بيكيه انفصالهما بشكل رسمي.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان شاكيرا وبيكيه انفصالهما في بيان رسمي تداوله معظم رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية، جاء فيه: "نأسف للتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية. شكرا لتفهمكم".

وكانت قد ردت شاكيرا على أنباء دخولها للمستفشى بعد انفصالها عن بيكيه، فقالت: وصلتنى الكثير من الرسائل أننى في المستشفى.. أريد أن أقول إن هذه الصورة قديمة من الأسبوع الماضى، حينما كان والدى مريض وفى المستشفى حيث يتعافى الآن.. شكرًا لرسائلكم ولدعمك.. أتلقى الكثير من الرسائل التى تثير قلقى بشأن أننى شوهدت فى سيارة إسعاف فى برشلونة مؤخرًا”، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

شاكيرا وبيكيه

وأضافت: “أردت فقط أن أخبركم أن هذه الصور من عطلة نهاية الأسبوع الماضى، يوم 28، عندما تعرض والدى للأسف لسقوط سيئ ورافقته فى سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن.. لقد أرسلتم جميعا أطيب تمنياتكم بطريقتكم، وشكرا لكم جميعا كما هو الحال دائما على كل حبكم ودعمكم".