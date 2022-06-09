انت الان تتابع تفاصيل خبر والد الطالبة الأولى بالأعدادية في الغربية: نفسي بنتي تبقا دكتورة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703243/والد-الطالبة-الأولى-بالأعدادية-في-الغربية-نفسي-بنتي-تبقا-دكتورة

عبرت أسرة علا عبد الغفار الديب، الطالبة بالمدرسة الإعدادية التابعة لإدارة زفتى التعليمية، عن سعادتهم لحصولها على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية بمجموع ٢٧٩.٥، وذلك على مستوى محافظة الغربية.

وألتقى موقع دوت الخليج مع الطالبة الأولى في الإعدادية، لتكشف تفاصيل استقبالها للخبر السعيد بحصولها على المركز الأول بالمحافظة.

علا: كنت ببكي من الفرحة

وقالت علا: "عمي اتصل عليا على التليفون المحمول بعد علمه بخبر حصولي على المركز الأول"، وذلك عن طريق الأنترنت ليقدم لها التهنئة، حينها قبلها والدها ووالدتها وكانت تبكى من شدة الفرحة، ثم شكرتهم على المجهود الذى بزلوه معها خلال الدراسة، لافتة أنها كانت واثقة بأنها ستكون ضمن الأوائل لأانها حصلت في النصف الدراسي الأول على الدرجات النهائية.

"أمي كانت بتسهر معايا طول الليل وأنا بذاكر"

وأشارت علا، إلى تنظيمها لوقتها وتحفيز والدها المستمر لها خوفا عليها من الضغط النفسي، حيث كان يقول لها :" أنا عارف أنك شاطرة وهتجيبى الدرجة النهائية عشان تحققى حلمنا"، ونسبت الفضل لأسرتها وخاصة والدتها "أمي كانت بتسهر معايا طول الليل وأنا بذاكر".

" إحنا عائلة كلها أطباء"

وكشف والد الطالبة، الذي يعمل مدير شركة كهرباء جنوب الدلتا، أن أشقائها من المتفوفين، وأن علا كانت حريصة على التفوق والحصول على الدرجات النهائية طول سنوات الدراسة، لأنها تحلم بأن تصبح طبيبة، حيث أنها كانت الأولى في الشهادة الابتدائية، مشيرا أنه يرفض ألتحاقها بكلية الهندسة قائلا " متعبة وهتتبهدل، إحنا عائلة كلها أطباء"، فضلا عن حرصها على تلقى دورس حفظ القرأن حتى ختمته بالكامل، مرجعا سبب تميزها بركة قراءة القرأن.

والدة علا: بنتي معندهاش صفحة على الفيس بوك

وأضافت ضيا عبد الرحمن والدة الطالبة علا، أنها تعمل مدرسة لغة عربية وكانت تساعدها في المذاكرة، فضلا عن تلقيها دروس خصوصية في باقي المواد.

وأكدت والدة علا، أن نجلتها مجتهدة ولديها طموح بأن تصبح طبيبة، وتسعى دائما نحو هدفها منذ طفولتها، كما أنها ليس لديها صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وتستخدم الأنترنت في المذاكرة فقط.

واعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس الموافق 9 يونيو، تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوي (عام، وخاص، وخاص فندقي، والفني ) للعام الدراسي 2022/ 2023 ، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الشهادة الإعدادية للعام المنقضي 2021 /2022.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 230 درجة، والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص 175درجة، والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي 150درجة ، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعيتها طبقا للجدول المرفق.