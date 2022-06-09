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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703240/مهرجان-تطوان-المغربي-السينمائي-يكرم-شريف-منير-وبشرى-تعلق-تستحقها

أعلن الفنان شريف منير عن وصول دعوة تكريم له، من مهرجان تطوان المغربي السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم تكريم شريف منير في مهرجان تطوان المغربي

تكريم شريف منير

وكتب شريف منير عبر انستجرام: النهاردة جالي دعوة تكريم من مهرجان تطوان المغربي السينمائي الدولي مبسوط جداً على المستوى الشخصي.. ومتحمس جداً للمهرجان وبشكُر دولة المغرب وإدارة المهرجان على التكريم.

وقد حرص الفنان شريف منير على تهنئة الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده وشارك الجمهور والمتابعين بنشره صورة تجمعه بالفنان عادل إمام.

شريف منير وعادل إمام

وعلق الفنان شريف منير على صورته مع الفنان عادل إمام من فيلم “عريس من جهة أمنية” والتي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلا: “كل سنة وأنت طيب أنت حبيبي من أيام الجيزة".

وكان قد حرص عدد من النجوم على تهنئة الفنان عادل إمام بعيد ميلاده عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل كريم عبد العزيز وعصام السقا والمخرج عمرو عرفة والمخرج عمرو سلامة وآخرين.

معلومات عن شريف منير

هو ممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل، عمل في التلفزيون، وكانت بدايته في مسلسل رحلة المليون، وبدأ حياته الفنية في عام 1983 كعازف على آلة الدرامز، ثم نصحه الشاعر الراحل صلاح جاهين بدراسة التمثيل عندما شاهده مع ابنه وبالفعل التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل، وتخرج منه عام 1986 ولكنه بدأ التمثيل عام 1984 حيث قدم رحلة المليون. ثم قدم بعدها العديد من الأعمال الناجحة التي وضعته في مصاف النجوم وقد راعى في اختياره الجودة وإضافة الجديد ومنها «الزواج على طريقتى» و"اللص الذي أحبه" و"ليالى الحلمية" و"غاضبون وغاضبات" أمام الفنان صلاح ذو الفقار، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية المميزة منها "حزمنى يا" و"كده أوكيه"، ثم عمل كمذيع برامج واثبت تميزه في هذا المجال ومؤخرا اتجه إلى الإنتاج.