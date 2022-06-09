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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703239/حملة-مكبرة-يقودها-رئيس-مجلس-ومدينة-السنبلاوين--لتنظيم-الباعة-الجائلين

قاد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، منذ فجر اليوم الخميس "السوق الأسبوعى للمدينة"، حملة مكبرة لتنظيم الإشغالات وفتح الشوارع والميادين والمزلقانات ومنع الإفتراش العشوائى المخالف والغير منظم الذى يسببه الباعة الجائلين بشكل يومى وخاصة يوم الخميس من كل أسبوع الذى يوافق السوق الأسبوعى للمدينة.

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وجاء ذلك بناءً على توجهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كافة الاشغالات وتنظيم الشوارع وتسهيل حركة مرور المواطنين.

تجهيز أماكن بديلة ومناسبة للباعة الجائلين

وأشرف رئيس المركز، على تجهيز أماكن بديلة ومناسبة وتم توجيه الباعه الجائلين إليها بصدر رحب وحسن معاملة بدءاً من توافدهم من بعد فجر اليوم، والتزم الباعة والتجار بالتعليمات والجلوس فى الأماكن المخصصة لهم بشوارع بورسعيد وشارع الكورنيش وطريق نوب وسوق السمك.

وأكد رئيس عبد العظيم، أنه لا رجعة عن إعادة الشكل الجمالي والحضارى لمركز ومدينة السنبلاوين العريق، وإعادته إلى مكانته اللائقة التي يستحقها.

وشارك فى الحملة كل من فتحى إبراهيم، إبراهيم الطنطاوى نائبا رئيس المركز، و مصطفى عوض مدير الإشغالات، و أمين شرطة إبراهيم الحنفى مدير وحدة شرطة مرافق السنبلاوين، و حسن المنزلاوى، و وائل الخولى مسئولى العلاقات العامة، ومسئولى الحملة الميكانيكية.