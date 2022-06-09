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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703235/أول-سيدة-دليفري-بالدقهلية-بعد-شهرتها-بوصل-الطلابات-للبيوت-وبساعد-كبار-السن

بكل إرادة وعزيمة بحثا عن رزقها ورزق بناتها تبدأ يومها بسعي وكفاح حتى أصبحت أول سيدة تعمل دليفري بمحافظة الدقهلية، أية يسري صاحبة الـ30 عاما تجوب شوارع مدينة جمصه بدرجاتها البخارية " الأسكوتر" تعلمت الشجاعة والعزيمة من تلك المواقف الصعبة التي مرت بها، مما دفعها لاقتحام مهنة الرجال.

وألتقى موقع دوت الخليج بأول سيدة دليفري بالدقهلية أثناء قيامها بعملها، حيث تقوم بتوصيل الطلبات للمناز، وبعد أن أصبحت ترند تتسوق الخضراوت والفواكة من الأسواق وكل السلع الغذائية للزبائن وخاصة كبار السن وذوي الهمم.

أول سيدة تعمل في مجال توصيل الطلبات بالدقهلية

وقالت أية سيدة الدليفري بالدقهلية، إنها في بداية مشوارها المهني كانت تجد استغراب من البعض ودعم وتشجيع البعض الآخر كونها أول سيدة تعمل دليفري داخل مدينة جمصة، مؤكدة أنها تحب العمل الحر وحاليا تفكر في عمل شركة لتوصيل الخدمات والدليفري خاصة بالسيدات وأنها علي أتم أستعداد لتعليم أي سيدة مهنة الدليفري كمساعدة منها لدعم الشباب أصحاب الظروف الخاصة والمقبلين على سوق العمل والمشروعات الصغيرة.

"من صغري وأنا شقيانة"

وأكدت أية: "من صغري وأنا شقيانة..اشتغلت بائعة ملابس..وأدوات منزلية..واشتغلت مربيةأطفال في أكثر من محافظة"، كما أنها عملت في عدة مصانع بالمنطقة الصناعية في مدينة جمصة، حيث واجهت الحياة بكل صمود وكفاح وتحدي، مشيرة إلى "نجحت بإرادتي وعزيمتي، في توفير حياة كريمة لبناتي وهما كمان متعاونين معايا ومتفهمين شغلي ".